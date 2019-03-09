Edirne'den Kısa Kısa

Saadet Partisi Edirne
Belediye Başkan Adayı Mansur İriş projelerini tanıttı.
Kentteki bir tesiste gerçekleşen toplantıda projelerini anlatan İriş, Edirne'nin geleceğine yönelik projeler hazırladıklarını söyledi.
Saadet Partisi olarak vatandaşlara yeni bir yönetim anlayışı teklif ettiklerini dile getiren İriş, kentin sorunlarıyla çözüm önerilerinin olduğunu ifade etti.
Edirne'nin en önemli sorunlarından birinin altyapı olduğunu savunan İriş, "Altyapıda yap boza hayır diyoruz. Şehrimizde altyapı çalışmalarını tam bir koordinasyon içerisinde yaparak yap boz anlayışını kaldıracağız. Kanalizasyon ve yağmur suyu projeleriyle Edirnemizi her yağmurda oluşan su baskınlarından ve çamur göletlerinden kurtaracağız. Şehir suyu şebekesini asbestli borulardan acilen kurtaracağız. 10 tondan az su tüketen evlere yüzde 50 indirim yapacağız." dedi
Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran ve partililer katıldı. Yeşilay
Haftası
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti
Edirne Şubesi tarafından sağlık yürüyüşü düzenlendi.
Cemiyetin Edirne Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekmek ve bağımlılıklar konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yeşilay olarak farkındalık çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini aktaran Bilgiç, "Ailelerin ve çocukların huzurlu ve mutlu olmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Yeşilay haftasının bu seneki sloganı 'Yeşilaycı olmam için bir nedenim var'. Bizim de bir değil birçok nedenimiz var. Halkımız, çocuklarımız doğayı seviyoruz. Hep beraber sağlıklı mutlu bir yaşam arzu ediyoruz." dedi. Atatürk
Anıtı önünde başlayan sağlık yürüyüşü, Sarayiçi'ndeki Tavuk Ormanı'nda sona erdi. AK Parti
Edirne Belediye Başkan Adayı Koray Uymaz
da etkinliğe katıldı.