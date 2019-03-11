Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyeleri, Bulgaristan
'ın başkenti Sofya
'da düzenlenen Building Week 2019 Uluslararası İnşaat Fuarı'na katılarak sektördeki gelişmeleri yerinde inceledi.
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Bulgaristan'da düzenlenen organizasyona sektör temsilcileriyle katıldıklarını belirterek, fuarda inşaat sektöründeki gelişmeleri inceleyerek yeni teknolojileri görme fırsatı yakaladıklarını bildirdi.
ETSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti
Sofya Büyükelçiliği ve Filibe Başkonsolosluğu da ziyaret etti.
Milli Eğitim Müdürü Dr. Arpacı'nın okul ziyaretleri
Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Atatürk
Ortaokulu ve Yusufhoca İlkokulu'nu ziyaret etti.
Arpacı, okullarda incelemelerde bulunarak, okul idarecilerinden bilgiler aldı.
Derse de giren Arpacı, öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. Enez
'de yol çalışması
Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı
, ilçedeki yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Başkan Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, zamanla bozulan ve eskiyen yolların yenilendiğini belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bostancı, "Ekiplerimizin ilçe genelindeki yol yapım çalışmaları devam ediyor. Havaların ısınmasıyla çalışmalarımız hızlandı. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için yaptığımız çalışmalar sürecek." ifadelerini kullandı.