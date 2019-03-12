Edirne'den Kısa Kısa

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentteki okulları ziyaretine devam etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentteki okulları ziyaretine devam etti.



Bugün programını eğitim kurumları ziyareti olarak belirleyen Vali Ekrem Canalp, Şehit Öğretmen Adnan Tunca Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Kocasinan Mahallesi'ndeki Yüksel Yeşil İlkokulunu ziyaret etti.



Burada öğrencilerle sohbet eden Vali Canalp'e bazı öğrenciler sarılarak sevgilerini gösterdi.



Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren, onları sınıflarında ziyaret eden Vali Canalp, öğretmen ve okul yöneticileriyle de görüştü.



-Şehit öğretmen babasının ziyareti



Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz Kırklareli'nde şehit oğlunun adının verildiği sınıfın açılış törenine katıldı.



Demirköy'deki törenin ardından Edirne'ye gelen baba Hamit Yılmaz, belediyeyi ziyaret etti.



Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı makamında ziyaret eden Hamit Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Gürkan tarafından taziye için aranması sonrası çok mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.



"Ne mutlu ki Allah bizi millet olarak Türk Milli olarak yaratmış" diyen Hamit Yılmaz, bunun şereflerin en üstünü olduğunu belirtti.



Şehitleri anan ve Allah'tan rahmet dileyen Gürkan, Türk milletinin bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu tarih boyunca hep gösterdiğini ve dünyada mülteci olmayan tek milletin Türk milleti olduğunu belirtti.



-Balkan Savaşları



Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, Balkan Savaşları'nın tüm dünya Müslümanlarını aynı çatı altında birleştirdiğini söyledi.



TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Balkan Savaşları, İşgaller ve Tepkiler" konulu panel düzenlendi.



TÜ Türkan Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panelde, "Balkan Savaşları'nın Anadolu Dışındaki Müslümanlar Üzerindeki Etkileri" konulu bir sunum yapan Doç. Dr. Nurten Çetin, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar'ın Balkan Savaşları'na kayıtsız kalmadığını ve Osmanlı Devleti'ne hem maddi yardımda bulunduklarını hemde binlercesinin savaşa katılmak için Osmanlı ordusuna katıldığını ifade etti.



Aynı zamanda TÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olan Doç. Dr. Çetin, Anadolu'da, Osmanlı ordusuna destek olmak için halkın seferber olduğunu vurgulayarak, "Balkan Savaşlarına katılmak için yaşları 12 ile 17 arasında değişen 4 kızın saçlarını kazıttığını ve İzmit'ten yola çıktığını görüyoruz. Savaşa gönüllü olarak katılmak için ileri yaşlardaki gazilerin başvurular yaptığını görüyoruz. Yine o dönemde memurların bir aylık maaşlarını bağışlamışlardır. Anadolu'daki halk maddi ve manevi varlığıyla bu savaşa katılmışlardır." dedi.



Çetin, Balkan Savaşları'nın etkilerinin Balkanlarla sınırlı kalmadığını ve etkilerinin tüm Müslüman coğrafyasında kendisini gösterdiğini belirtti.



Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanların Balkan Savaşları'na sessiz ve tepkisiz kalmadığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:



"Balkanlarda savaş rüzgarlarının estiği dönemde İstanbul ve Anadolu Müslümanları ile beraber diğer yerlerde yaşayan Müslümanlar, Balkanlı Müslümanların içine düştükleri zor duruma tepki gösterdiler. Gerek doğuda gerekse batıda o tarihte Osmanlı sınırları içerisinde bulunan veya bulunmayan topraklarda yaşayan Müslümanlar bu durma kayıtsız kalmadı. Amerika, İngiltere, Hindistan, Irak, Mısır gibi ülkelerde yaşayan Müslümanlar arasında savaşın etkisi ve doğurduğu tepkiler ilk andan itibaren görüldü. Balkan Savaşları tüm dünya Müslümanlarını aynı çatı altında birleştirdi. Dünyanın farklı yerlerinde Osmanlı Devleti'ne destek olmak için mitingler düzenlendi, maddi yardım toplandı ve gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılımlar oldu. Padişahın aynı zamanda halife unvanını taşıması bu durumda son derece etkili oldu."



Dr. Öğretim Üyesi Sabri Can Sannav ve Öğretim Görevlisi Tarık Sarıoğlu da Balkan Savaşları'nın etkileriyle ilgili birer sunum yaptı.



-Kan bağış kampanyalarında 2008 ünite kan



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Edirne Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan "Her Bağış Üç Hayat" projesi kapsamında 2008 ünite kan bağışında bulunuldu.





Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kan ihtiyacına yönelik başlatılan kan bağış kampanyasının başarıyla sürdüğünü belirtildi.





Okullarda yürütülen projenin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Ülkemizin ve bölgemizin kan ihtiyacına katkıda bulunmak, kan ihtiyacının sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekmek, gönüllü kan bağışının önemi konusunda öğrencilerimize eğitimler vererek bilinçlenmelerini sağlamak ve düzenli bağışçı sayısını arttırmak amacıyla yürütülen projede şu ana kadar toplam 2008 ünite kan bağışı yapılmıştır." denildi.





Milli Eğitim Müdürü Arpacı'ya ziyaret





Edirne Karadenizliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Öz ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı'yı ziyaret etti.





Arpacı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Öz'e dernek çalışmalarında başarı diledi.





Öz de Arpacı'ya teşekkür etti.



Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemal Soytürk de Arpacı'ya Osmanlı tuğrası armağan etti.



Meriç'te seçim güvenliği toplantısı





Meriç ilçesinde "İlçe Seçim Güvenliği Toplantısı" yapıldı.





Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçim öncesinde, seçim sırasında ve seçim sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik birimlerinin alacağı tedbirler hususunda çeşitli gündem maddeleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.





Kaymakam Güngör, vatandaşların barış ve huzur ortamında gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.





Toplantıya, emniyet yetkilileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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