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Edirne'den Kısa Kısa

52 dakika önce

Meriç ilçesinde, "Okumak Altındır" projesi kapsamında 12 kadın okuma yazma öğrendi.

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Meriç ilçesinde, "Okumak Altındır" projesi kapsamında 12 kadın okuma yazma öğrendi.

Meriç Kaymakamlığı öncülüğünde Meriç Halk Eğitim Merkezi'nde okuma yazma kursu açıldı.

Derslerini aksatmadan katılan ve okuma yazma öğrenen yaşları 35 ile 70 arasındaki kadınlar, sertifikalarını Meriç Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, törende yaptığı konuşmada okumanın altın değerinde olduğunu belirterek, kursiyerleri gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı tebrik etti.

Kursiyerleri altın hediye eden Kaymakam Güngör, "Bize göre bugün verdiğimiz hediyelerin yanında en büyük hediye sizlerin okuma yazma öğrenmesidir." dedi.

Törende okuma yazma öğrenen Neslihan Kadaşman'ın, eğitimle ilgili yazdığı mektup da katılımcıları duygulandırdı.

- Yeşilay standı açıldı


Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde Yeşilay Haftası kapsamında Yeşilay standı açıldı


Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde hastane yönetimi ve çalışanların katılımıyla özel bir etkinlik düzenlenerek Yeşilay standı açıldı.

Yeşilay Edirne Şubesi'nin katkılarıyla tedarik edilen stantta bulunan afiş ve broşürler ile hastanenin eğitim birimi tarafından katılımcılara bağımlılıkların zararları anlatılarak broşürler dağıtıldı.

Aynı zamanda, hastanede bulunan monitörlerde Yeşilay Haftası ile ilgili kamu spotları gösterilerek Yeşilay Haftası'nın önemine dikkat çekildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:42 Kaynak: AA

Edirne, Yeşilay, Meriç, Güncel
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