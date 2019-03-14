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Edirne'den Kısa Kısa

35 dakika önce

Edirne ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı Lalapaşa'da yapıldı.

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Edirne ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı Lalapaşa'da yapıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı başkanlığında yapılan toplantıya Lalapaşa Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Toplantının ardından Arpacı, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Okul idarecileriyle okulları gezen Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpacı, derse de girerek öğrencilerle sohbet etti.

"Doğru İlaç, Sağlıklı Bitki, Güvenli Gıda" projesi

Meriç Kaymakamlığı tarafından başlatılan "Doğru İlaç, Sağlıklı Bitki, Güvenli Gıda" projesi kapsamında üreticiler kimyasal ilaç ve gübreler hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meriç İlçesi 2023 Tarım Vizyonu" projeleri kapsamında üreticilerin bilgilendirildiğini belirtildi.

Üreticilere yönelik seminerlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bitkisel üretimde çevreye duyarlı bitki sağlığı tedbirleri ile kaliteyi koruyarak verimi arttırmak ayrıca aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımını önlemek amacıyla bir proje başlatıldı. İlçemizde özellikle çeltik alanlarında kullanılan kimyasal ilaç ve gübre uygulamalarının 5996 Sayılı Kanuna uygun şekilde yapılması için kıraathaneler ziyaret edilerek eğitim çalışmaları gerçekleştirilerek vatandaşlarımız bilgilendirilmektedir. Emeği geçen personellerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün'ü ziyaret etti.

Ziyarette, TUYUB tarafından 28 Nisan'da beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu konuşuldu.


Akgün, maratonun Edirne'nin tanıtımına katkı sağladığını belirterek gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Akdağ da Akgün'e teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:58 Kaynak: AA

Lalapaşa, Edirne, Güncel
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