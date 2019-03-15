Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Valisi Ekrem Canalp
ve eşi Ayten Canalp doktorlarla bir araya geldi.
Vali Canalp ve eşi tıp doktoru Ayten Canalp ilde görev yapan doktorlarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
'nde buluştu.
Hastane yemekhanesindeki buluşmada Vali Canalp yaptığı konuşmada hekimlerin 14 Mart Tıp Bayramı
'nı kutladı.
-Vali Canalp'in kabulü
Edirne Pazarcılar Odası Başkanı Şeref Hasır ve beraberindekiler Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.
Hasır, ziyaretinde oda çalışmaları hakkında Vali Canalp'e bilgi verdi.
-İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı'dan okullara ziyaret
Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul ziyaretlerine devam ediyor.
Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilen 14 Mart Dünya Pİ Günü etkinliğine katılan Arpacı, daha sonra Keşan
'a hareket etti.
İlçede, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, Süleyman Paşa
İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyareti sonrası Milli Eğitim Müdürü Arpacı, 2023 Eğitim Vizyonu Öğretmen Akademileri projesi kapsamında Trakya
Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen "Keşan, İpsala
, Enez
arduino kodlama öğreniyorum" kursunu ziyaret etti.
- "Çocukluk
Çağı Obezitesi ve Böbrek Sağlığı" eğitimi
Keşan'da, Türk Böbrek Vakfı tarafından, "Çocukluk Çağı Obezitesi ve Böbrek Sağlığı" konusunda eğitim verildi.
Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri
Kompleksi Konferans ve Tiyatro Salonu'nda başlayan eğitimde konuşan Türk Böbrek Vakfı Genel Başkanı Timur Erk
, 3 diyaliz merkezi ve 1 hastane ile Trakya'ya ve İstanbul
'un Avrupa Yakası
'na hizmet vermeye çalıştıklarını dile getirdi.
Erk, Türkiye
'de 3 milyon obezin yüzde 60'nın çocuk olduğunu ve hedeflerinin bu sayıyı aşağılara çekmek olduğunu belirtti.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı da çocuklara abur cubur yememeleri tavsiyesinde bulundu.
Konuşmaların ardından, Türk Böbrek Vakfı Tekirdağ
Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda, öğrencilere sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi verdi.
Eğitime Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz
da katıldı.