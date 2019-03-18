Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

2 saat önce

Edirne'de öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi.

Edirne'den Kısa Kısa, System.String[]
Edirne'de öğrenciler geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergiledi.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, Tayakadın Şehit Cem Havale İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri "Geri Dönüşüm Defilesi" gerçekleştirdi.

Atık malzemelerden hazırlanan kıyafetleri giyen öğrencilerin defilesi ilgiyle izlendi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mithatpaşa İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okullarda incelemelerde bulunan Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpacı, derse de girerek öğrencilerle sohbet etti.

Velilere yönelik konferans

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Edirne Veli Akademileri Projesi kapsamında, velilere yönelik konferans verildi.

Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda gerçekleştirilen "Çocuğunuzun, Ailenizin ve Kendinizin Farkında mısınız?" adlı konferansta Uzman Psikolog Özkan Şenol, katılımcılara sunum yaptı.

Velilere yönelik programların devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:29 Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel
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