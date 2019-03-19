Edirne'den Kısa Kısa

Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kolon kanseri bilgilendirmesi yaptı. Edirne
Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KETEM ve Trakya Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü tarafından cuma pazarında kolon kanserinde erken teşhis standı kuruldu.
Stantta halka bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldı ve KETEM'e gelmeleri için randevu oluşturuldu.
-Özel öğrencilere özel etkinlik
Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nce (TUYUB), Edirne Faika Erkurt Özel Eğitim Okulu'nda özel çocuklara yönelik zumba etkinliği düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte müziğin ritmine kapılan çocuklar keyifli anlar yaşadı.
Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Bölümü 4. sınıf öğrenicisi Caner Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel çocukların ilk kez zumbayla tanışmalarına rağmen başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.
Özel çocukların müziğin rahatlatıcı etkisiyle eğlendiklerini belirten Ceylan, "Bugün burada engelli çocuklarımıza yönelik bir zumba etkinliği yapıyoruz. Bilindiği gibi 28 Nisan Pazar günü koşulacak 5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda engellilere özel bir parkur olacak ve maratonun startını da özel çocuklar verecek. Zumba insanların müzik eşliğinde sportif enerjilerini dansla birlikte dışarı yansıttığı bir etkinlik. Çok keyifli bir etkinlik. Özel çocuklarımızda zumba etkinliğine güzel şekilde eşlik ettiler. Müziğin ritmine kapılarak keyifli dakikalar yaşadı." şeklinde konuştu.
TUYUB Başkanı Önder Akdağ
da 5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda özel bir yer ayırdıkları engelli çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Çocuklara özel ilgi gösterilmesi gerektiğini dile getiren Akdağ, "5. Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nda engelli çocuklarımıza önemli bir yer ayırdık. Hem maratonda özel bir parkurda koşacaklar hem de koşunun startını verecekler. Dünyaya engellerin ortadan kaldırıldığı mesajını vereceğiz." dedi.