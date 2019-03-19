Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, ilçeye bağlı Taşlımüsellim, Ömeroba, Çallıdere Uzunbayır ve Büyünlü köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, ilçeye bağlı Taşlımüsellim, Ömeroba, Çallıdere Uzunbayır ve Büyünlü köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Köylerde devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Çakır, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.



Çakır, çalışmaların İl Özel İdaresi tarafından yürütüldüğünü belirterek, köylerdeki eksikliklerin giderileceğini kaydetti.



"Edirne STEM Çalışmaları" projesi



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik "Edirne STEM Çalışmaları" projesi başlatıldı.



Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle uygulanan proje kapsamında kentte görev yapan öğretmenler 8 gün boyunca eğitim alacak.



Projenin açılış programına katılan Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, eğitimlerin hayırlı olmasını dileyerek öğretmenlere başarı diledi.



Milli Eğitim Müdür Arpacı'nın okul ziyareti





Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İpsala Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.





Okulda incelemelerde bulunan Arpacı, idarecilerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.





Arpacı, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.



Havsa'da peyzaj çalışması



Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, ilçede peyzaj çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.



Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde bitkilendirme ve temizlik çalışması yapıldığını belirtti.



Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Tekin, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz ilçemizin her noktasında yenileme, bakım ve düzenleme çalışmaları faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyorlar. Daha güzel ve daha yaşanabilir Havsa için peyzaj, bitkilendirme ve temizlik çalışmalarımız yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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