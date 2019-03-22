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Edirne'den Kısa Kısa

58 dakika önce

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

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Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Derneğin Başkanı Faruk Eker, ziyarette yaptığı konuşmada, Canalp'e görevinin hayırlı olmasını diledi.

Derneğin etkinliklerinin devam ettiğini belirten Eker, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yıl dönümü dolayısıyla "Ata'nın doğduğu yerden vatanın doğduğu yere" adıyla Selanik'ten Samsun'a 1453 kilometrelik tur düzenlemek istediklerini kaydetti.

Ziyarette, derneğin Onursal Başkanı Şinasi Göktaş ve dernek yöneticisi Gürkan Özdemir yer aldı.


Vali Canalp, askerlerle karavana yedi


Edirne Valisi Ekrem Canalp, Zafer Hudut Karakoluna yapılan yemekhanenin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Canalp, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin ile birlikte karakolu ziyaret etti.

Karakola yapılan yemekhanenin açılışından sonra Canalp, askerlerle karavana yedi ve sohbet etti.

Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Edirne İl Özel İdare Genel Sekreterliği ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında, Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) düzenlenen törenle imzalandı.

İl Özel İdare Genel Sekreterliğinde düzenlenen törende, Edirne Valisi Ekrem Canalp adına İl Özel İdare Genel Sekreter Vekili Alaattin Uğur ile Bem-Bir-Sen Edirne İl Başkanı Necdet Yıldırım SDS'yi imzaladı.

Törende, Bem-Bir-Sen Edirne teşkilatı üyeleri Ali Eraslan, Abdullah Doğutürkü ve Mehmet Özer de yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:38 Kaynak: AA

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