Edirne'den Kısa Kısa

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Lalapaşa Kaymakamı Furkan Çakır, köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.



Toplantıda, köylerde yapımı devam eden bakım, onarım ve tadilat çalışmaları konuşuldu.



Kaymakam Çakır, toplantı sonunda 2014-2019 yılları arasında yaptıkları çalışmalardan dolayı muhtara teşekkür belgesi verdi.



Toplantıya, kurum müdürleri ve il genel meclis üyeleri de katıldı.



"Böbrek Sağlığı ve Organ Bağışı" konferansı



Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Veli Akademileri Projesi" kapsamında "Böbrek Sağlığı ve Organ Bağışı" konulu konferans düzenlendi.



Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde velilere yönelik gerçekleşen konferansta Tekirdağ Diyaliz Merkezi Koordinatörü Ali Arda, böbrek sağlığının korunması ve organ bağışı faydaları hakkında bilgiler verdi.



Proje kapsamında düzenlenen konferansların süreceği kaydedildi.



Arpacı'nın okul ziyaretleri



Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Ayşekadın ve Nilüfer Hatun Anaokulu'nu ziyaret etti.



Okullarda incelemede bulunan Arpacı, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.



Arpacı, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti.

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