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Edirne'den Kısa Kısa

36 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okullarda uygulanan "Yurdumun Değerleri" konulu etkinlikler kapsamında Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesinde "Vatan sağ olsun" temalı söyleşi düzenlendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı pansiyonlu okullarda uygulanan "Yurdumun Değerleri" konulu etkinlikler kapsamında Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesinde "Vatan sağ olsun" temalı söyleşi düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi, vatanseverlik, milli birlik ve beraberlik, şehitlik ve gazilik konularıyla ilgili bir sunum yaptı.

Programa, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Süheyl Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve aynı binada eğitim öğretim veren Edirne Kırkpınar Spor Lisesi'ni ziyaret etti.

Arpacı, okullarda incelemede bulunarak idarecilerden bilgi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Güreş takımından Ormankıran'a ziyaret

Süloğlu Belediyesi Güreş Takımı sporcuları antrenörleriyle, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran'ı ziyaret etti.


Başkan Ormankıran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı gösteren güreşçileri tebrik etti, sporcuların her zaman destekçisi olduğunu dile getirdi.

Ormankıran, sporculara başarılarından dolayı hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:59 Kaynak: AA

Hasan Rıza, Edirne, Güncel
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