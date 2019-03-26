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Edirne'den Kısa Kısa

20 dakika önce

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İnönü ve Ticaret Borsası İlkokullarını ziyaret etti.

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Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İnönü ve Ticaret Borsası İlkokullarını ziyaret etti.

Arpacı, okullarda incelemede bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili okul idarecilerinden bilgi aldı.

Bir derse de katılan Arpacı, öğrencilerle sohbet etti.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na doğru

Türk, Yunan, Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk'ü ziyaret etti.

Ziyarette, TUYUB tarafından 28 Nisan'da beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu konuşuldu.

Maratonun kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirten Öztürk, geçmiş yıllarda olduğu gibi maratona bu yıl da destek olacaklarını ifade etti.

TUYUB Başkanı Akdağ da maratona destek olan Öztürk'e teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda TUYUB Başkanı Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri Ayhan Dinç ve Murat Savaş, Öztürk'e forma hediye etti.

Meriç'te altın ödüllü okuma yazma kursu

Meriç Halk Eğitim Merkezi tarafından okuma yazma kursu açılacağı bildirildi.

Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Okumak Altındır" projesi kapsamında ilçede okuma yazma bilmeyen hiçbir vatandaşın kalmaması hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, kursu başarıyla tamamlayanların altınla ödüllendirileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:06 Kaynak: AA

Akdağ, Edirne, Güncel
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