Son Dakika Haberleri: Edirne'den Kısa Kısa

Edirne'den Kısa Kısa

2 saat önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Yunanistan sınırında bulunan 3. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Yunanistan sınırında bulunan 3. Hudut Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam Güngör, Piyade Yüzbaşı Ali Alak ile bölüğü gezerek yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bölükte görev yapan askerlerle de bir araya gelen Güngör, askerlere hayırlı görevler dileğinde bulundu.

"Çocuk Akademileri" projesi

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sürdürülen "Çocuk Akademileri" projesi kapsamında "Edirne Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Edirne Barosu Toplantı Salonunda düzenlenen etkinlikte, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Aile Mahkemesi Başkanı Zeynep Esra Güngör ve Edirne Barosu Başkanı Avukat Alper Pınar, mesleklerine ilişkin bilgiler verip öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da konuşmacılara teşekkür ederek plaket verdi.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Arpacı, okulda incelemede bulunarak yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Derse de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:34 Kaynak: AA

Yunanistan, Meriç, Edirne, Güncel
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