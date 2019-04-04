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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Keşan ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Keşan ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 1- 7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Keşan Belediyesi Atatürk Stadı önünden buluşan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, kansere dikkat çekmek için statta yürüdü.

Daha sonra yapılan açıklamada, kanserin dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu olduğu belirtilerek erken teşhisin önemi tarama yöntemleri anlatıldı.

" Edirne'de marka üretiyoruz"

İstihdam Seferberliği kapsamında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, İŞKUR İl Müdürü Şengül Çildam ve SGK İl Müdürü Süleyman Lale Edirne'de istihdam yaratan firmaları ziyaret etti.

Ziyaret edilen firma yetkilileri, İŞKUR üzerinden iş ilanına çıkmaları ve bez afişlerle ilan asmalarına rağmen yeterli başvuru alamadıklarını belirterek tekstil ve konfeksiyon iş kolunda yaklaşık bin personel açık bulunduğunu ifade ettiler.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ise kazan kazan sistemiyle ticaret, sanayi, istihdam ve ekonominin birbirine bağlı olduğunun altını çizdi.

Edirne'de marka ürünlerin üretildiğini ifade eden Zıpkınkurt "Edirne'de marka üretiyoruz. Türkiye'de ve dünyada bilinen en ünlü markaların A'dan Z'ye kesim,dikim,kalite kontrol ve paketlenmesine kadar her aşamasının İlimiz konfeksiyon firmalarında yapılarak ülkemiz ve dünya tekstil pazarına sunulması ve bunun şehrimizden çıkması İlimiz adına gurur verici." dedi.

Ziyaretin ardından firma yetkililerine kentte yarattıkları istihdam nedeniyle teşekkür plaketi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:09 Kaynak: AA

7 Nisan, Keşan, Edirne, Güncel
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