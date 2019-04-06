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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Edirne'de "Çocuk Okuma Şenliği" düzenlendi.

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Edirne'de "Çocuk Okuma Şenliği" düzenlendi.

Edirne Belediyesi tarafından Kent Ormanı'nda gerçekleşen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte kitap okudu.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.


Etkinlik kapsamında çocuklara kitap hediye ettiklerini belirten Tanrıkulu, "15 günde bir Edirne'nin farklı noktalarında çocukları kitapla buluşturacağız. Bu etkinliklerin ilkini Söğütlük Şehir Ormanı'nda gerçekleştiriyoruz. Bizim için önemli çocuklarımızın ve gençlerimizin kısacası herkesin kitapla buluşmasını sağlamak. Edirne Belediyesi'nin en önemli görevlerinden biri de halkın okuma seviyesini yukarı çıkartmak. İhtiyacımız olan eğitim seviyesini yükseltmek için çaba sarf ediyoruz. Bugün çocuklarımıza Edirne Belediyesi tarafından hazırlanan Atatürk'ün söylevinden seçkiler kitabı başta olmak üzere çocuk kitaplarını ücretsiz olarak dağıtıyoruz." şeklinde konuştu.


Etkinlikte yazar Başar Atarbay da kitaplarını imzaladı.


Havsa Belediye Başkanı Balkan'dan ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Balkan ve beraberindeki meclis üyeleri ilçedeki canlı hayvan pazarını gezerek üreticilerle sohbet etti.

Bazı üreticilerin istek ve taleplerini dinleyen Balkan, alım ve satımda yapılan işlemlerle ilgili üreticilerden bilgi aldı.

Balkan, ilçedeki esnafları ve itfaiye personelini de ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:47 Kaynak: AA

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel
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