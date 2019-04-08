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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Mazbatasını alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ziyaretlerine Edirne Valisi Ekrem Canalp ziyareti ile başladı.

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Mazbatasını alan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ziyaretlerine Edirne Valisi Ekrem Canalp ziyareti ile başladı.


Edirne Valisi Canalp, Gürkan'ı makamında kabul etti.


Canalp, yeniden belediye başkanlığı görevine seçilen Gürkan'a başarı diledi.


Gürkan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'i de komutanlık makamında ziyaret etti.


Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü

Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.


Etkinlikler kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve personelinde katılımıyla kurban kesildi.


Daha sonra Edirne Müftülüğü'ne bağlı duahan Nuri Böcekbakan tarafından dua edildi.


Emniyet Müdürü Kurt, duanın ardından kazası belasız bir yıl geçirmeyi dileyerek Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

-Süt fiyatlarında fiyat beklentisi

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nin toplanarak süt fiyatlarında düzenlemeye gitmesini beklediklerini söyledi.


Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, süt üreticileri olarak emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere verdiği desteği sanayiciden de beklediklerini dile getiren Suiçmez, "Aralık ayında sanayicinin vermediği zammı bakanlığımız 2019'un ilk 3 ayı için süt teşvik primlerini litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkararak vermişti. Bu süre 31 Mart tarihinde tamamlandı. Ulusal Süt Konseyi toplanarak üreticinin maliyetlerini karşılayacak bir fiyat belirlemeli. Yeni dönem için fiyatlar acilen güncellenmeli. Sanayicinin bu artışı yapmasını bekliyoruz." dedi.


Ulusal Süt Konseyi'nin acilen toplanması gerektiğini dile getiren Suiçmez, süt fiyatlarına güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.

Ülkü Ocakları üyeleri fidan dikti


Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Orman Haftası kapsamında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.


Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Buçuktepe mevkisindeki Ülkücü Şehitler Hatıra Ormanı'nda fidan dikildi.


Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Barış Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, orman varlığının önemli bir zenginlik olduğunu ifade etti.


Edirne Bahar Şenliği gelecek ay

Edirne Bahar Şenliğinde 3 gün boyunca 12 şarkıcı ve grup sahne alacak.


Trakya Organizasyon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlikler 2,3,4 Mayıs günleri gerçekleşecek.


Kentteki bir kır bahçesinde düzenlenecek konserler serisinde Gülşen, Mehmet Erdem, Gaye Su Akyol, Şehinşah, Yıldız Tilbe, Gazapizm, Ekin Uzunlar, Kahraman Deniz, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin, Moğollar, Sena Şener sahne alacak.

Dünya Sağlık Haftası

Edirne Sağlık Müdürlüğünce Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Dünya Sağlık Haftası'nın 19848 yılından beri kutlandığını belirten Kalkan, "Sağlıklı bireyler sağlıklı toplumun temel taşıdır. Vatandaşlarımızın Dünya Sağlık Günü'nü kutluyorum. Sevdikleriyle beraber nice güzel günler diliyorum. Bizde Edirne Sağlık Müdürlüğü olarak bugüne dikkat çekmek ve sağlığımızın değerini göstermek adına bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında oluşturulan kortej Atatürk Anıtı önünden 25 Kasım Stadı'na kadar Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü.

DOÇEK doğa yürüyüşü etkinliği

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çanakkale'nin Ezine ilçesi yakınlarında bulunan Neandria Antik Kenti bölgesine bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

37 doğaseverin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte DOÇEK üyeleri tarihi yerleri görme fırsatı yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:32 Kaynak: AA

Ekrem Canalp, Recep Gürkan, Edirne, Güncel
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