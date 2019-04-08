Edirne'den Kısa Kısa

Mazbatasını alan Edirne
Belediye Başkanı Recep Gürkan
, ziyaretlerine Edirne Valisi Ekrem Canalp
ziyareti ile başladı.
Edirne Valisi Canalp, Gürkan'ı makamında kabul etti.
Canalp, yeniden belediye başkanlığı görevine seçilen Gürkan'a başarı diledi.
Gürkan, 54. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin'i de komutanlık makamında ziyaret etti.
Türk Polis
Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü
Edirne'de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Etkinlikler kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü
bahçesinde Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
ve personelinde katılımıyla kurban kesildi.
Daha sonra Edirne Müftülüğü'ne bağlı duahan Nuri Böcekbakan tarafından dua edildi.
Emniyet Müdürü Kurt, duanın ardından kazası belasız bir yıl geçirmeyi dileyerek Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
-Süt fiyatlarında fiyat beklentisi Edirne Merkez
İlçe ve Süloğlu
Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi'nin toplanarak süt fiyatlarında düzenlemeye gitmesini beklediklerini söyledi.
Suiçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, süt üreticileri olarak emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere verdiği desteği sanayiciden de beklediklerini dile getiren Suiçmez, "Aralık
ayında sanayicinin vermediği zammı bakanlığımız 2019'un ilk 3 ayı için süt teşvik primlerini litre başına 10 kuruştan 25 kuruşa çıkararak vermişti. Bu süre 31 Mart tarihinde tamamlandı. Ulusal Süt Konseyi toplanarak üreticinin maliyetlerini karşılayacak bir fiyat belirlemeli. Yeni dönem için fiyatlar acilen güncellenmeli. Sanayicinin bu artışı yapmasını bekliyoruz." dedi.
Ulusal Süt Konseyi'nin acilen toplanması gerektiğini dile getiren Suiçmez, süt fiyatlarına güncelleme yapılması gerektiğini söyledi.
Ülkü Ocakları üyeleri fidan dikti
Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Orman Haftası kapsamında ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Buçuktepe mevkisindeki Ülkücü Şehitler Hatıra Ormanı'nda fidan dikildi.
Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanı Barış Gündoğdu
, burada yaptığı konuşmada, orman varlığının önemli bir zenginlik olduğunu ifade etti.
Edirne Bahar Şenliği gelecek ay
Edirne Bahar Şenliğinde 3 gün boyunca 12 şarkıcı ve grup sahne alacak. Trakya
Organizasyon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şenlikler 2,3,4 Mayıs günleri gerçekleşecek.
Kentteki bir kır bahçesinde düzenlenecek konserler serisinde Gülşen
, Mehmet Erdem, Gaye Su Akyol
, Şehinşah, Yıldız Tilbe
, Gazapizm
, Ekin Uzunlar, Kahraman Deniz
, Mor ve Ötesi, Hayko Cepkin
, Moğollar
, Sena Şener sahne alacak.
Dünya Sağlık Haftası
Edirne Sağlık Müdürlüğünce Dünya Sağlık Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı yaşama dikkat çekmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Dünya Sağlık Haftası'nın 19848 yılından beri kutlandığını belirten Kalkan, "Sağlıklı bireyler sağlıklı toplumun temel taşıdır. Vatandaşlarımızın Dünya Sağlık Günü
'nü kutluyorum. Sevdikleriyle beraber nice güzel günler diliyorum. Bizde Edirne Sağlık Müdürlüğü olarak bugüne dikkat çekmek ve sağlığımızın değerini göstermek adına bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz." dedi.
Etkinlik kapsamında oluşturulan kortej Atatürk
Anıtı önünden 25 Kasım Stadı'na kadar Edirne Belediye Bandosu eşliğinde yürüdü.
DOÇEK doğa yürüyüşü etkinliği Keşan
Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Çanakkale
'nin Ezine
ilçesi yakınlarında bulunan Neandria Antik Kenti bölgesine bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
37 doğaseverin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte DOÇEK üyeleri tarihi yerleri görme fırsatı yakaladı.