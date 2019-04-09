Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Tanıtım ve Turizm Derneğince düzenlenecek toplantıda "Kakava- Hıdrellez
" konulacak.
Dernek Başkanı Bülent Bacıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, dernek tarafından "Kakava - Hıdrellezin Dünü, Bugünü ve Geleceği" adlı toplantı tertip edildiğini belirtti.
Bacıoğlu, toplantının Devecihan Kültür Merkezi'nde perşembe günü 09.30 - 16.00 arası düzenleneceğini kaydetti.
-Edirneli vücut geliştirme sporcusu milli takıma seçildi
Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü vücut geliştirme sporcusu Nihan Serbest, Türkiye
Vücut Geliştirme - Fitness Şampiyonası ve Avrupa
Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde bikini fitness kategorisinde Türkiye ikincisi olarak milli takıma seçildi.
Edirne Kültür, Sanat ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Özkan Arsu, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya
'da 50 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şampiyonada kulüp sporcularının Edirne'yi en iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.
Vücut geliştirme sporcusu Serbest'in kategorisinde Türkiye ikincisi olarak çalışmalarının karşılığını aldığını belirten Arsu, "Sporcumuz elde ettiği başar sonrası milli takıma seçildi ve İspanya
'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandı. Kendisine milli takımda başarı diliyoruz." dedi.
Sponsor desteğine ihtiyaç duyduklarını da aktaran Arsu, "İlimizde sponsor desteğini bulabilmekte güçlük çekiyoruz. Bu nedenle de sporcularımız gerek milli takımlara gerekse de uluslararası müsabakalara katılamıyorlar. Bu konuda bize destek olacak sponsorlara ihtiyaç duymaktayız. Kulübümüze yapılacak destekler ile hem Türk sporuna destek hem ilimiz sporcularının uluslararası ve ulusal yarışmalarda başarılı olacağına gönülden inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Arsu, Antalya'da gerçekleşen şampiyona da kulüp sporcuları Aylin Gülseren'in Türkiye dördüncüsü, Niyazi Başaran'ın Türkiye beşincisi, Alican Çelik
'in ise Türkiye altıncısı olduğunu dile getirdi.