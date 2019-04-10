Edirne'den Kısa Kısa

Edirne
Belediye Meclisi yeni seçilen üyeleriyle ilk toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Recep Gürkan
başkanlığında düzenlenen toplantıda, 26 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantı başlangıcında meclise hitap eden Başkan Gürkan, yeni dönemin Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.
Edirne'nin geleceğine yönelik çalışmalar yapacaklarını belirten Gürkan, "5 yıl boyunca Edirne Belediye Meclis üyeleriyle Edirne ortak paydası altında çok yararlı işler yaptık. Umut ediyor ve inanıyorum ki bu dönemde de tüm belediye meclis üyelerimizle Edirne ortak paydası altında Edirne'nin çıkarlarını kendi ve parti çıkarlarımızın önüne koyarak yine çok faydalı hizmetler yapacağımızdan eminim. Çünkü Edirne'nin doğasından kaynaklanan barış, huzur ve özgürlük şehri olma serüveni sonsuza kadar devam edecektir." şeklinde konuştu.
Toplantıda, yeni dönemde görev yapacak komisyon üyeleri ve meclis katiplerinin seçimi de gerçekleştirildi.
-Helvacıoğlu mazbatasını aldı AK Parti
'den Keşan
Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Helvacıoğlu
, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.
Adliyede mazbatasını alması sonrası yaptığı konuşmada seçim sonuçlarının ilçeye hayırlı olmasını dileyen Helvacıoğlu, "Bu seçimin kaybedeni yok. Keşan kazandı. Allah, hayırlı hizmetler vermeyi kısmet etsin. Aldığım mazbatamı Cumhurbaşkanımıza armağan ediyorum. Çok çalıştık ve çalışan kazandı. Artık hizmet zamanı. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Helvacıoğlu, Adliye'deki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı
'ndaki Atatürk
Anıtı'na çelenk bıraktı.
Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
ve vatandaşlar katıldı.
Ardından Keşan Belediyesi'ne gelen Helvacıoğlu, önceki dönem belediye başkanı Mehmet Özcan
'dan görevi devralarak görevine başladı.