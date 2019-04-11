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Edirne'den Kısa Kısa

1 saat önce

Süloğlu Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran başkanlığında gerçekleştirdi.

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Süloğlu Belediye Meclisi yeni dönem ilk toplantısını Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran başkanlığında gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ormankıran, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni dönemin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

İlçeye hizmet için çalıştıklarını belirten Ormankıran, "Öncelikle yeni oluşan bu meclisimizde görev yapacak arkadaşlarımı tebrik ediyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. İlçemizi geleceğe taşımak için hizmet edecek yeni meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. İlçemize yakışır hizmetleri ayrım yapmaksızın ortak kararla alarak ilçe halkımıza kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda gündem maddeleri de görüşülerek, oylama ile meclis katipleri ve komisyon üyeleri belirlendi.


Toplantının ardından Başkan Ormankıran beraberindeki heyetle birlikte Süloğlu Kaymakamı Muhammed Akın'ı ve Süloğlu İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Polis Haftası

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Polis Haftası dolayısıyla Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'u ziyaret etti.

Emniyet Müdürü Kurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Arpacı'ya teşekkür etti.

Arpacı da Türk Polis Teşkilatı'nın huzurun ve güvenin teminatı olduğunu belirterek, Polis Haftası'nı kutladı. Arpacı'ya ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerde eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:10 Kaynak: AA
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