Edirne'den kısa kısa

Edirne Belediyesi "Doğru İlk yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla gönüllü 44 kişiye daha ilk yardım eğitimi verdi.

Edirne Belediyesi "Doğru İlk yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla gönüllü 44 kişiye daha ilk yardım eğitimi verdi.

İki gün boyunca süren eğitimlerin ardından kursiyerler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan teorik ve pratik sınavları başarıyla geçerek İlk Yardımcı Belgesini almaya hak kazandı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrukulu, herhangi bir olay karşısında yapılan ilk yardımın sağlık açısından çok önemli olduğunu vurguladı.



Doğru ilk yardımın hayat kurtardığını aktaran Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Meydana gelebilecek olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli yani eğitim almış kimseler tarafından yapılması kazazedelerin hayatlarını kurtarır; sakat kalmalarının da önüne geçer.

Buna benzer olaylarla karşılaşıldığında, sağlık ekibi veya ilk yardım eğitimi almış kimseler olay yerine gelinceye kadar kimsenin müdahalede bulunmaması gerekmektedir. Edirne Belediyesi olarak bu noktada önemli bir görevi yerine getiriyor; gönüllü ilk yardımcılar yetiştirerek belki de birçok insanın hayata tutunmasına olanak yaratıyoruz."

"Edirnespor sezona erken başladı"

Edirnespor Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Üner, yeni sezonun çalışmalarına erken başladıklarını bildirdi.

Üner, 25 Kasım Stadyumu'nda düzenlenen transfer tanıtım töreninde, Edirnespor kongresinde yeniden başkanlığa seçildiğini söyledi.

Yeni transferlerle 2019-2020 sezonuna start verdiklerini ifade eden Üner, "Geçen yıl son anda kaçırdığımız şampiyonluğu bu sene inşallah alacağız." dedi.

Teknik direktör Adnan Toros da yeni sezonun Edirne'ye hayırlı olmasını diledi.

Yeni sezonda takımın iyi yerlere gelmesi için çalışacaklarını aktaran Toros, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve teknik heyete teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 2019-2020 sezonunun transferleri tanıtıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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