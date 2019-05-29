Edirne'den kısa kısa

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, PTT tarafından Ramazan Bayramı için "Tebrik Kartı" kampanyası düzenlendiğini bildirdi.

Edirne PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe, PTT tarafından Ramazan Bayramı için "Tebrik Kartı" kampanyası düzenlendiğini bildirdi.

Uğurtepe, yaptığı yazılı açıklamada, PTT tarafından verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinirlik ve tercih edilme oranının arttırılması amacıyla Ramazan Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartı düzenlendiğini belirtti.

Tebrik kartlarının PTT iş yerlerinden ücretsiz alarak dağıtılacağını aktaran Uğurtepe, gönderiler için müşterilerden sadece posta ücreti tahsil edileceğini kaydetti.

Uğurtepe, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü haftalarını içine alan 28 Mayıs-14 Haziran günlerini kapsayacak şekilde, posta kargosu ve APS kurye yurt içi gönderilerine yüzde 30 indirim uygulanacağını, herhangi bir indirimden faydalanan gönderilere ayrıca bu indirimin uygulanmayacağını belirtti.

Uzunköprü'de yol çalışması

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, zaman içinde hasar gören ve altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan yollarda asfaltlama çalışması başlatıldığını bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelindeki bozuk yolların yenileceğini belirtti.

Çalışmaların yerinde takip eden Becan, "Atatürk ve Kavak mahallelerinde TREDAŞ tarafından devam eden elektrik alt yapı çalışmaları nedeniyle kazılan yollarda ekiplerimizin çalışmaları başladı. Bozulan yolların asfaltlama işlemi en kısa sürede tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

Edirne Ticaret Borsası'nın iftarı

Edirne Ticaret Borsası, iftar programı düzenledi.



Kentteki bir tesiste Edirne Ticaret Borsası tarafından düzenlenen iftar programı, kentin iş dünyası temsilcileri ile il protokolünü buluşturdu.

Misafirleri kapıda karşılayan Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, katılımcılara teşekkür ederek yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İftara, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Alparslan Doğan, Edirne Ticaret Borsası Meclis Başkanı Fedai Canım bürokratlar, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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