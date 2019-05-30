Edirne'den kısa kısa

Edirne Sağlık Müdürlüğü Selimiye Aile Sağlığı Merkezi koordinesinde, sağlıklı kilo vermeyi teşvik etmek amacıyla açılan "Obezite Okulu", beşinci dönem mezunlarını verdi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü Selimiye Aile Sağlığı Merkezi koordinesinde, sağlıklı kilo vermeyi teşvik etmek amacıyla açılan "Obezite Okulu", beşinci dönem mezunlarını verdi.

Sağlım Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okulun beşinci dönemine katılan 24 kişi toplam 106 kilogram vermeyi başardı.

Obezite sorunu yaşayan kadınlara yönelik düzenlenen eğitimin kapanış programında katılımcılara sertifikaları, Edirne Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz ve Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uzm. Dr. Esin Seçgin Sayhan, tarafından verildi.

Edirne'de trafik kazası istatistikleri

Edirne'de geçen yıl 48 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Türkiye İstatistik Kurumunun 2018 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri'nden alınan bilgiye göre, geçen yıl kentte 929 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.



Türkiye'de 2018 yılında meydana gelen 186 bin 532 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 6 bin 675 kişi hayatını kaybederken 307 bin 71 kişi yaralandı.

Edirne'de ise 929 ölümlü yaralanmalı kazada 48 kişi hayatını kaybetti, bin 529 kişi yaralandı.

Şair Kısakürek'i şiirleriyle andılar

Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım Ortaokulu öğrencileri, şair Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının 36. yıl dönümünde düzenlediği programla andı.

Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, şair Kısakürek'in hayatında kesitler sunularak edebiyat yaşamı anlatıldı.

Programda öğrenciler tarafından oluşturulan koro, Kısakürek'in başta "Kaldırımlar" ve "Çile" olmak üzere birçok şiirini müzik eşliğinde seslendirdi.

Programa, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

ETSO üyelerine ilk yardım eğitimi

Edirne Belediyesince düzenlenen ilk yardım eğitim kursunu başarıyla tamamlayan Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) üyeleri sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, ilk yardımın insan hayatı için önemine değinerek, "Umarım burada öğrendiğiniz bilgileri hiçbir yerde kullanmak zorunda kalmazsınız. Ama uygulamak zorunda kalırsanız da bunu en başarılı bir şekilde uygulayacağınıza hiç şüphem yok. Bugüne kadar yaklaşık bin kişiye ilk yardım sertifikası verdik." ifadelerini kullandı.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da Edirne Belediyesi'ne verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Daha sonra ETSO üyelerine sertifikaları takdim edildi.

2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne doğru

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Ankara'da düzenlenecek "Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"ne fuar gezisi gerçekleştirecek.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, 19-21 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek zirve Türkiye'nin coğrafi işaretler konusunda en geniş katılımlı zirve olma misyonunu sahiplenecek.

Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde gerçekleşecek zirveye katılmak isteyen ETSO üyelerinin "www.cografiisaretlerzirvesi.com" üzerinden online kayıt yaparak en geç 01 Ağustos 2019 perşembe gününe kadar ETSO Basın ve Halkla İlişkiler Bölümü'yle irtibata geçmeleri gerektiği kaydedildi.

-Meriç Konseyi toplandı

Meriç Kaymakamlığı tarafından kurulan "Meriç Konseyi" dördüncü toplantısı gerçekleştirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meriç Hükümet Konağı'nda Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör başkanlığında düzenlenen toplantıda ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınma ve gelişmesine yönelik konular görüşüldü.



Toplantıda ayrıca, ilçede yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde yatırım ve kalkınmayı sağlamaya yönelik kararlar alınırken, yatırımcılar arasında iktisadi, mali, ticari ilişkilerin geliştirilmesine ve ortak yatırımlara yardımcı olmak amacıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya, Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve iş adamları katıldı.



Belediye Başkanı Balkan'dan Gençlik ve Spor Müdürü Ak'a ziyaret



Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Müdürü Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Balkan'a görevinde başarı diledi.



Balkan da Ak'a teşekkür etti.



Süloğlu Barajı Mesire Alanı'nda temizlik çalışması



Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Süloğlu Barajı Mesire Alanı'nda temizlik çalışması yapıldığını bildirdi.



Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, alanda genel temizlik çalışmalarının sürdüğünü ve bayram dönemine hazır hale geleceğini belirtti.



Ormankıran, alanda yer alan piknik masaları ve kamelyaların da onarıldığını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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