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Edirne'den kısa kısa

59 dakika önce

Keşan'da gazilere yaşam boyu onur plaketi takdim edildi.

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Keşan'da gazilere yaşam boyu onur plaketi takdim edildi.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, askerler, gaziler ve aileleri katıldı.
Protokol üyeleri gazilerin bayramını kutladıktan sonra, gazilere yaşam boyu onur plaketi takdim etti.
Milletvekili Aksal, bayramlaşma programlarına katıldı
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan ilçesinde bayramlaşma programına katıldı.
Aksal, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen programda kaymakamlık ve belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.
AK Parti Keşan ve Uzunköprü ilçe başkanlıkları ile Yenimuhacır Belediye Başkanlığı'nda düzenlenen düzenlenen programlara da katılan Aksal, partililerin bayramını kutladı.
Bayramlaşma programlarında Aksal'a Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve ilçe başkanları eşlik etti.
AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma
AK Parti Edirne İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi.
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Çağrı Muştu ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, il başkanlığında düzenlenen programda, teşkilat üyeleriyle bayramlaştı.
Motosiklet sürücülerine uyarı
Meriç Kaymakamlığınca ilçedeki motosiklet sürücülerinin kurallara uygun şekilde trafiğe çıkmaları gerektiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede motosiklet kullanımının yoğun olduğunu ve bu yoğunluğun yaz aylarında artış gösterdiği belirtildi.
Sürücülerin ve ailelerin daha duyarlı olması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Trafiğe çıkan yüzlerce motosikletin birçoğunun sürücüsünde kask bulunmayışı, çocuk yaşta sürücülerin kurallara uygun olmayan tehlikeli sürüş yapmaları, motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısında da artışa sebep olmaktadır. Trafik kurallarına uygun hareket etmeyen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
Tescilsiz ve ehliyetsiz araç kullanmayın. Kask takmadan asla yola çıkmayın. Kırmızı ışıkta otomobillerin arkasında bekleyin. Diğer taşıtlarla aynı şeritte ilerleyin. Araçların arasından geçmeyin. Güvenlik şeridi ve kaldırımları kullanmayın. Arkanızda bir kişiden fazla taşımayın. Seyir halinde tehlikeli hareketlerden kaçının. Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmayın. Seyir halinde elinizde bagaj veya paket taşımayın. Görüşü engelleyen ve araçlar için tehlike oluşturacak şekilde yük taşımayın. Motosikletin teknik donanımını tamamlamadan trafiğe çıkmayın."
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:25 Kaynak: AA
AK Parti, Keşan, Edirne, Güncel
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