Edirne'den kısa kısa

Edirne
'de, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği hayata geçirildi.
Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, kursiyerlerine yönelik farkındalık oluşturma, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ustaların bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarılması hedefleniyor.
Kursiyerler, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç
'ten imalathanesinde Kavala kurabiyesi, badem ezmesi, kallavi, deva-i misk gibi birçok Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinin yapımını öğrendi.
Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recep Kozan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle ustaların tecrübelerinin yeni nesillere aktarılacağını söyledi.
Kursiyerlerin farklı meslek gruplarıyla da bir araya geleceğini aktaran Kozan, Ustalar kursiyerlerle buluşuyor projesinin devam edeceğini söyledi.
Şekerlemeci Meriç de Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinin bu tür projelerle gelecek nesillere aktarılacağını ifade etti. Halk eğitim merkezi kurslarında çırak da yetiştiğini anlatan Meriç, kursiyerlerin Osmanlı lezzetlerini de tadına baktığını kaydetti. Belarus
'dan Edirne'ye ziyaret
Belarus Ankara
Büyükelçisi Andrei Savinych ve beraberindeki heyet ticari ve resmi temaslarda bulunmak üzere Edirne'ye geldi.
İki gün süren programın ilk gününde heyet, kentin tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Edirne'nin yöresel ürünleri, turizm ve ekonomik yapısı hakkında bilgiler aldı.
Programın ikinci günü ise Edirne Valiliği
ve Edirne Belediye Başkanlığı
'nı ziyaret eden heyet Edirne Belediyesi
ile Belarus Cumhuriyeti Grodno Şehir Komitesiyle Dostluk ve İşbirliği Mutabakat Antlaşması'nı imzaladı.
İki şehir valilikleri ve Ticaret ve Sanayi Odaları arasında daha önceden imzalanmış olan işbirliği protokolleri ardından yapılan bu anlaşma ile kültürel ve ekonomik işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu.
Heyette, Grodno Belediye Başkanı Mechyslau Hoi, Belarus İstanbul
Başkonsolosu Aleksei Shved, Grodno Ticaret ve Sanayi Odası Genel Direktörü Mechyslau ile birlikte gıda ve ayakkabı sektörü temsilcileri yer aldı.