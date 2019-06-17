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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) bisikletçilerle "Meditasyon Kayası" adı verilen parkurda pedal çevirdi.

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Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) bisikletçilerle "Meditasyon Kayası" adı verilen parkurda pedal çevirdi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yürüyüş sezonunun kapanmasıyla birlikte hafta sonlarını uzun bisiklet turlarına ayıran DOÇEK bisikletçileri sabah saatlerinde Keşan'dan Çamlıca'ya doğru pedal çevirmeye başladı. Çamlıca beldesindeki molanın ardından Koru Dağı'ndaki parkur pedallandı.

Deneyimli bisikletçilerin yanında genç bisikletçiler de arazi, patika ve doğada pedal çevirmenin tekniklerini parkurlarda öğrendi.



Parkuru çok beğendiklerini söyleyen genç bisikletçiler, salı ve perşembe günleri yapılan antrenman turlarının böyle uzun ve deneyimi farklı güzergahlar için oldukça faydalı olduğunu belirttiler.

- Edirne Akademi eğitimlere devam edecek
Edirne Akademi farklı branşlarda eğitimine devam edecek.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Akademi, Kadın Akademi, Çocuk Akademi, Girişimci Akademi, Genç Akademi başlıkları altında eğitimler ve atölye çalışmaları düzenleyecek.
Edirne Akademi de yer alacak eğitimlere katılmak isteyenler 213 41 02 numaralı hattan ve www.edirne.bel.tr adresinden bilgi alabilecek, internet adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek.
Bu arada Edirne Belediyesi, Türk Halk Müziği Korosu ve Çocuk Korosu için yeni sesler arıyor. Edirne Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu seçmeleri ile Edirne Belediyesi Çocuk Korosu seçmeleri 23 Haziran Pazar Günü Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:14 Kaynak: AA
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