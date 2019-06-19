Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde hasat edilen yılın ilk buğdayı borsada satıldı.

Keşan ilçesinde hasat edilen yılın ilk buğdayı borsada satıldı.



Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, borsada düzenlenen törende lisanslı depo uygulamasının çiftçilere fayda sağlayacağını söyledi.



Konuşmaların ardından açık artırmaya çıkarılan hasadı yapılan ilk buğday Tuncay Yavaş tarafından 2.50 liraya alındı.

Törende Kaymaz, ilk buğdayı borsaya getiren Mecit Aslan'a 50 litrelik mazot fişi ile çeyrek altın hediye etti.



Törene, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve üreticiler katıldı.



TÜ'de mezuniyet töreni

Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, Trakya Üniversitesi'nin bölgenin önemli eğitim kurumlarından olduğunu belirtti.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Sadi Uzunoğlu ise öğrencilere en iyi eğitimi vermek için çalıştıklarını dile getirdi.

Mezun öğrenciler adına Yüksekokul birincisi Bertuğ Açıkova da başarılı bir eğitim döneminin sonuna geldiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından öğrenciler mezuniyet belgelerini alarak kep attı.

"İnsan ve Toplum Araştırmaları İnterdisipliner Tezli Yüksek Lisans Programı" ilk mezunlarını verdi.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde, ilk defa 2015-2016 Bahar yarıyılında öğrenci almaya başlayan "İnsan ve Toplum Araştırmaları İnterdisipliner Tezli Yüksek Lisans Programı" ilk mezunlarını verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm başkanı Prof. Dr. Nebi Mehdiyev, 5 yıl önce kurulan bölümün Türkiye'de sadece 3 üniversitede bulunduğunu belirtti.

Bölümün doktora programının açılması için çalışmaların sürdüğünü de dile getiren Mehdiyev, "Söz konusu doktora programının, ülkemizde sosyal bilimlerin gelişmesi adına üniversitemiz önderliğinde atılan önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle mezun olan öğrencilerimizi kutluyor, bölümümüzün kapılarının, bütüncül bir bakışın erdemine inanan ve bu alanda derinleşmek isteyen herkese açık olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bölümün öğrencilerinden Gül Yılmış, "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitiminin İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri Üzerindeki Etkisi", Nefize Behatin Ramadan ise "Göçün İnsanlar Üzerindeki Etkisinin Sosyal Bağlamda Araştırılması: Bulgaristan Göçü" adlı tezleriyle, MA derecesi alan ilk öğrenciler oldu.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt'a ziyaret

Halkbankası Trakya Bölge Koordinatörü Naci Yılmaz ve beraberindeki heyet, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'u ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Zıpkınkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üyelerimizin ekonomik ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve nakit girdisi sağlanarak ticaretlerinin kolaylaştırılması için yapılan destekler teşvikler ve kredilerin takipçisiyiz. Dolayısıyla üyelerimize katkı sağlayacak paketler ve kampanyalar hakkında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak her türlü çalışmaları desteklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz da makine alımına ve üretimine yönelik ivme kredi paketi, enflasyon korumalı mevduat hesabı, enflasyon endeksli konut kredisi gibi son çıkan ürünler hakkında bilgiler verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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