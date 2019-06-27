Edirne'den kısa kısa

Edirne Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme ve hasta tahliye eğitimi verildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik yangın söndürme ve hasta tahliye eğitimi verildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2 gün süren eğitimlerde personele teorik ve pratik uygulama eğitimi yapıldı.

Senaryo gereği binanın elektrik panel odasında aşırı yüklenmeden dolayı çıkan yangının ardından alarm verilerek, kurtarma faaliyetlerine gerçekleştirildi.

Eğitimlerin düzenli aralıklarla süreceği kaydedildi.

Sokak lambaları yenileniyor

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de sokak lambalarını yenileme çalışması başlattı.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, hizmet sahasında altyapısını modernize eden TREDAŞ, elektrik hizmeti verdiği Trakya'da çalışmalarını sürdürüyor.

Aydınlatma dönüşüm projesi kapsamında, ikinci dönem planlamaya alınan 46 bin 88 armatürün 29 bin 836 adedinin dönüşümü sağlandı.

Daha önce üç ilde de kullanılan, sokak ve yolları aydınlatan cıva buharlı ampul takılan armatürlerin yerine, daha uzun ömürlü kullanım sağlayan, enerji tasarruflu, yüksek basınçlı sodyum buharlı ampul ve armatürlerin kullanımına geçilmiş oldu.

Saadet Partisi merkez ilçe kongresine doğru

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Şaban Kaya, ilçe kongresi hazırlıklarının sürdüğünü bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki bir düğünü salonunda 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek kongreye partilileri ve vatandaşları davet etti.

Parti olarak ülkeye hizmet etme çabasında olduklarını belirten Kaya, "Zulmün de emperyalizmin de karşısında olan tek siyasi kuruluş Saadet Partisidir. Zulmün de sömürünün de giderek arttığı bir dönemde ülke çapında gerçekleştirdiğimiz kongreler Milli Görüş'ün refah, huzur ve barış getirecek iktidarını müjdelemektedir." ifadelerini kullandı.

İntiharın önlenmesi eğitimi

İntiharı Önleme İl Kurulu ve Çocuk İzlem Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurullarında alınan kararlar doğrultusunda, rehber öğretmenlere yönelik eğitim verildi.

Edirne Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde uzman eğitmenler öğretmenlere konuyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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