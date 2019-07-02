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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Trakya Üniversitesi, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.

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Trakya Üniversitesi, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne katıldı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un onursal başkanlığını üstlendiği, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin ev sahipliği ve organizasyonuyla, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Turkish Studies Dergisi iş birliğinde düzenlenen kongre Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşti.
Kongrede, Trakya Üniversitesi'ni temsilen katılan 15'ten fazla akademisyen, 30'a yakın bildiri ve sunumuyla bilim dünyasına katkı sağladı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptığı açılış konuşmasında, kongreye katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bizler tarihiyle, vatanıyla, birliğiyle iftihar eden bir milletin fertleriyiz. Burada geçireceğimiz süre zarfında ve bu faaliyet boyunca Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke, tarihimizin ne kadar şanlı ve milletimizin ne kadar fedakar olduğunu bir kez daha görme fırsatı bulacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Edirneli sporcuların başarısı
Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Takımı, 2019 Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'ndan başarıyla döndü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada yarışan Atakan Gorça ve Efecan Tanrıkut sporcu Milli Takıma seçme müsabakalarına katılma hakkı kazandı.
Hasan Arslan ve Hüseyin Arslan ise 2020 yılında düzenlenecek olan Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda Yıldızlar Türk Takımı'nda yarışma hakkı elde etti.
Edirne Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Tekvando Branş Sorumlusu Antrenör Metin Eşme, Türkiye'nin en başarılı kulüplerinden biri olduklarını bir kez daha kanıtladıklarını belirtti.
Sporcuları tebrik eden Eşme, "Her zaman olduğu gibi kulübümüz Edirne Belediye Spor Kulübünün tekvando branşındaki bu büyük başarısının arkasındaki en büyük güç Edirne Belediyemiz ve bize güvenen, inanan ve tüm desteğini sunan Başkanımı Recep Gürkan'dır. Başkanımıza başarılarımızla karşılık vermeye ve şehrimizi gururlandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:16 Kaynak: AA
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