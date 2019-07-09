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Edirne'den kısa kısa

23 dakika önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Serem köyünü ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Serem köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarı Hüseyin Aksoy'dan bilgi aldı.
Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Güngör, köy konağının yenilenmesi için girişimler başlatacaklarını belirtti.
Güngör, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.
Uzunköprü'de "Kadın Emek Pazarı" kurulacak
Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, kadınların kent ve aile ekonomisine katkıda bulunmaları amacıyla "Kadın Emek Pazarı" projesini hayata geçirdiklerini bildirdi.
Becan, yaptığı yazılı açıklamada, "Üreten Kadınlar Kazanan Uzunköprü" sloganıyla hayata geçirdikleri projede yer almak isteyen kadınların 12 Temmuz'a kadar belediyeye başvurmaları gerektiğini belirtti.
Projeyle kadınların ekonomiye katkı yapmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını aktaran Becan, "Üretmek ve üreteni desteklemek bir toplumu ayakta tutan etkenlerden en önemlilerinden biridir. Kadınlarımızın ürettiği fikir sunduğu ve katılım gösterdiği her şey şüphesiz ki başarıya ulaşır. Amacımız kadınlarımızın üretim içerisinde bulunmasını ve emeklerini pazara sunmasını sağlamak. Kadınlarımız için yaptığımız çalışmalarımız bununla sınırlı kalmayacak, başka projelerle de sürecektir. Bizlere bu anlamda taleplerini ileten ve projemizin tetikleyicisi olan kadınlarımıza teşekkür ediyor, herkesi 'Kadın Emek Pazarımız'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:28 Kaynak: AA
Hüseyin Aksoy, Uzunköprü, Meriç, Güncel
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