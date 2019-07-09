Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2018-2019 eğitim dönemi mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Tuna, sporcuların milletlerin geleceğini belirlemede rol oynadığını belirtti.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Tuna, "Spor yapmak ulusumuzun geleceğini güvence altına almaktır. Bu öğrenciler bu düsturla yetiştiler. Ben geleceğimizin güvence altında olduğunu düşünüyorum. Kıymetli anne babalar, dört sene önce sizlerden emanet aldığımız evlatlarınızı sizlere geri veriyoruz ama bu süreç daha bitmedi. Bu süreçte biz her zaman onları destekliyoruz. Sizlere bu büyük katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okul birincisi Kübra Çakır da mezuniyet heyecanı yaşadıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından okul birincisiÇakır'a ve dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Mezun olan öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve meslek andının okunması ile tören



sona erdi.

Akademisyen Bulut'un başarısı

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut, "İşitsel Nöropati Spektrum Bozuklugunda SMAD4 Gen Metilasyonunun Bir Biyobelirteç Olarak Arastırılması" başlıklı çalışması ile TÜBİTAK 2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan Bulut burs programı kapsamında Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Prof. Dr. Adrian Eshraghi tarafından "Epigenetik ve İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu" başlıklı konularda çalışmak üzere bir yıl süre ile Miami Üniversitesi Kulak Enstitüsü'ne davet edildi.

Kırkpınar'da sporcu ve vatandaşlara sağlık hizmeti verildi

Edirne Sağlık Müdürlüğü, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Sarayiçi Er Meydanı'nda kurduğu sağlık istasyonlarında sporcu ve vatandaşlara sağlık hizmeti verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, müsabakalar esnasında meydana gelebilecek spor yaralanmalarına acil olarak müdahale etmek için ikisi uzman olmak üzere yedi hekim, beş sağlık memuru, altı sedyeci hizmet verdi.

Sağlık ekipleri saha içerisinde kırık, çıkık, yumuşak doku zedelenmesi, göz-kulak yaralanması, sütur (dikiş) atma ve pansuman başta olmak üzere sporcu ve vatandaşlara tıbbi müdahalede bulundu.

Sporcu ve vatandaşlara gerekli hizmetlerinin verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Etkinlik süresince toplam 15 Acil Yardım Ambulansı ve bir Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) hazır bulunurken, Er Meydanına kurulan Doktor ve Sağlık Personeli ile hizmet veren sağlık kabininde alandaki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunulmuştur. Sağlık kabininde 571 hastamızın muayene, müdahale ve takibi gerçekleştirilmiş olup, 22 vatandaşımıza ambulans ekiplerimiz tarafından müdahale edilmiş, 15 hasta 112 Acil Yardım Ambulanslarımız ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakil edilmiştir.

Ayrıca tıbbi yardıma ihtiyaç duyarak sağlık ekibimize başvuran farklı kurum ve kuruluşlara bağlı 62 saha içi personeline de gerekli müdahale ve tıbbi yardımda bulunulmuştur. Sağlık Ekiplerimiz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başarı ile yürütülmesi konusunda ekip ruhunu da en iyi şekilde yansıtarak, üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirilmiştir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Resmi gazetede yayımlandı! Tapu senedinde artık fotoğraf olmayacak

Lüks cipte uyudu ölmekten son anda kurtarıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu

İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi!