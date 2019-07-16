Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nce (TÜSEM), Havsa ilçesinde kadınlara yönelik hazırlanan "Hafsa Hatun Kadın Üreticiler Kooperatifi Projesi" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nce (TÜSEM), Havsa ilçesinde kadınlara yönelik hazırlanan "Hafsa Hatun Kadın Üreticiler Kooperatifi Projesi" düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar yerinde gerçekleşen tanıtım toplantısına Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile davetli kadınlar katıldı.

Tanıtımda, öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir, Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Bağcı, Araştırma Görevlisi Dr. Emine Serap ve Öğr. Görevlisi Burak İşçimen birer sunum yaptı.

Öğretim görevlisinin temiz çevre çalışması

"Plastiğe hayır" kampanyasıyla öğrencileriyle plastik atık toplayan Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez'in temiz çevre çalışmalarını anlattı

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Rodriguez'in Temiz Deniz dergisinde röportajının yayımlandığı ifade edildi.

Rodriguez'in, verdiği röportajda projeye nasıl başladığı ve öğrenciler ile yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdiği, Trakya Üniversitesi'nin kampanyaya duyarlılık göstererek yeni bir çevre merkezi olan ÇEVSAM'ı oluşturmak için destek verdiğini anlattığı aktarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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