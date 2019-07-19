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Edirne'den kısa kısa

2 saat önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Küpdere köyünü ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Küpdere köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak köy muhtarı Erol Özgen'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Köy sakinlerinin talep ve önerilerini de dinleyen Güngör, ihtiyaç duyulan çalışmalara hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Güngör'e ziyaretinden il genel meclis üyeleri İbrahim Dalkıran ve Zafer Sünter'de eşlik etti.
Belediye Başkanı Becan'a ziyaret
Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal ve Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Kala, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkal ve Kala'ya teşekkür etti.
Başkal ve Kala da Becan'a görevinde başarı diledi.
Bulgar heyetten Lalapaşa'ya ziyaret
Bulgaristan'ın Bolyarova Belediye Başkanı Hristo Hristov ve beraberindeki heyet "Kardeş Şehir" projesi kapsamında Lalapaşa'yı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan, Bulgar heyete ilçe hakkında bilgi verdi.
Traklardan kalma Dolmen'i de gezen heyet, ardından ilçeden ayrıldı.
Lalapaşa, Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:16 Kaynak: AA
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