Edirne'den kısa kısa

Süloğlu
Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran
, Süloğlu Güreş Takımı sporcularıyla bir araya geldi.
Ormankıran, bir restoranda düzenlenen toplantıda, güreşçilerin 6 yıldır Türkiye
ve Balkanlarda çeşitli başarılara imza attığını söyledi.
Sporcu ve sporcuları desteklediklerini belirten Ormankıran, şunları kaydetti:
"Süloğlu'nun yetiştirdiği bu çocuklarımız ve gençlerimiz bizlerin gururudur. Sadece bizim değil tüm ilçenin gururudur. Ne kadar katkı versek ne söylesek azdır. Kendi kilolarında Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere Balkanlarda dereceler kazanan pehlivanlarımızın emekleri çok fazla. Bizde göreve geldiğimizden itibaren her zaman güreşçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.
Yıl içinde bu tarz organizasyonlarla da bir arada olarak çocuklarımızla keyifle zaman geçiyoruz. Başarı önemli ancak her zaman başarının olması da gerekmiyor. Önemli olan güreşe, memleketine ve kültürüne sahip çıkmaktır. Süloğlu evlatlarına fazlasıyla sahip çıkıyor. Başta hocamız olmak üzere gençlerimize ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum."
Toplantıya, Güreş Antrenörü Taner Ergül ve sporcular katıldı.
Hizmet-İş Sendikası Edirne
İl Başkanı Promet'ten ziyaret
Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet, Edirne Sultan 1.Murat Devlet hastanesi Destek hizmetleri ve kalite müdürlüğüne getirilen Hatice Binici'yi ziyaret etti.
Promet, ziyaretinde, Binici'ye yeni görevinde başarılar diledi.
Binici de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.