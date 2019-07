Edirne'den kısa kısa

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile Lozan Barış Antlaşmasının yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.Pekcanlı, mesajında, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Pekcanlı, "24 Temmuz sansürün ilk kez kaldırılışının yıl dönümü dolayısıyla büyük önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün 'Gazeteciler gördüklerini, duyduklarını dirayetle yazmalıdır' sözlerini anımsatmakta yarar görüyorum." ifadelerini kullandı.Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Lozan Antlaşması'nın uluslararası politika alanında Türk diplomasisinin büyük bir zaferi olduğunu aktardı.Türk ulusunun Lozan Barış Antlaşmasıyla varlığını tüm dünyaya kabul ettirdiğini belirten Pekcanlı, "Lozan Barış Antlaşması, yalnız Türkiye 'nin, Balkanların ve Orta doğunun değil, tüm dünyanın barışa kavuşması için önemli bir dönemeci oluşturmuştur. cumhuriyete uzanan yolda, uluslararası bir güvence olarak tarihteki yerini alan antlaşma, insan hakları, uygarlık, demokrasi ve tüm ilişkiler yönünden büyük bir aydınlığı getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve arkadaşlarının ulusumuza armağanları olan Lozan Antlaşması, uluslararası politika alanında Türk diplomasisinin büyük bir zaferidir.""Şehit ve engelli ailelerinin her zaman yanındayız" Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu , şehit ve engelli ailelerinin her zaman yanında olduklarını bildirdi.Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehit ve engelli ailelerine yönelik proje başlatıklarını belirtti.Belediye görevlilerinin şehit ve engelli ailelerinin evine misafir olduğunu aktaran Helvacıoğlu, "Şehit ve engelli aileleri ile yaşlılarımızın her daim yanındayız. Keşan Belediyesi olarak bir sosyal çalışmayı daha başlattık. Belediyemiz çalışanlarımız şehit annelerimiz Şefika Ergin ve Fatma Danacı'nın evine giderek bayram temizliği yaptı. Vatandaşımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.