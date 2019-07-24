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Edirne'den kısa kısa

34 dakika önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Büyükaltıağaç köyünü ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Büyükaltıağaç köyünü ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak köy mutharı Edip Uluçay'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Köy sakinleriyle bir süre sohbet eden Güngör, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.
Güngör'e ziyaretinde, il genel meclis üyeleri İbrahim Dalkıran ve Zafer Sünter'de eşlik etti.
Belediye Başkanı Arslan'a ziyaret
AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, Lalapaşa Belediye Başkanı İsmail Arslan'ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Arslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Akmeşe'ye ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Akmeşe de Arslan'a çalışmalarında başarı diledi.
Süloğlu'nda yol çalışması
Süloğlu ilçesine bağlı Küküler ve Büyükgerdelli köyleri arasındaki yol yapım çalışmasının tamamlandığı bildirildi.
Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Küküler ve Büyükgerdelli köyleri arasındaki stabilize yolun greyderli reglaj ve hendek-banket bakımı işinin Edirne İl Özel İdaresi tarafından yapıldığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:18 Kaynak: AA
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