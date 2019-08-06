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Edirne'den kısa kısa

4 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan Sosyal Hizmet Çadırı'nı ziyaret etti.

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Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurulan Sosyal Hizmet Çadırı'nı ziyaret etti.
Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde çadırı eski itfaiye alanına kurduklarını söyledi.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vereceklerini belirten Helvacıoğlu, "Bugün hizmete başladı çadırımız. Kullanılmamış ya da az kullanılmış eşyalarını vatandaşlarımız ihtiyaç sahipleri için çadırımıza getiriyorlar. İlk günden daha çadıra ilgi başladı. Çadırımız vatandaşlarımız arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırıyor.
Tüm hemşehrime sesleniyorum, bayram öncesinde evinizde kullanılmayan ya da az kullanılan eşyalarınızı çadıra getirirseniz, memnun edeceğimiz çok insanımız var." diye konuştu.
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da çadırın Keşan'a hayırlı olmasını dileyerek, "Keşan Belediyesine sosyal hizmetlerinden ve bu tür etkinliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz, şimdiden herkesin Kurban Bayramını kutluyorum." dedi.

Çanakkale'deki madencilik faaliyeti

TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, Çanakkale'deki altın ve gümüş arama faaliyetlerine tepki gösterdi.
Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, Kaz Dağları'nda düzenlenen "Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Buluşması"na katıldığını belirtti.
Doğa hakkı savunucuları ile siyanürlü maden arama faaliyetine dur dediklerini aktaran Çoğal, şunları kaydetti:
"Su kaynaklarımıza, ormanlarımıza, topraklarımıza, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak ve yaşam hakkımızı savunmak için maden sahasına yürüdük. Binlerce kişi Kaz Dağları'nı korumak için imza verdi. Binlerce kişi ise destek için oradaydı. Kaz Dağları benim, senin, onun değil, tüm Türkiye'nin nefesidir. Doğa koruma siyaset üstü yaklaşım gerektirir. Tüm yetkililerin doğayı korumak isteyen bu sese kulak vermesini bekliyoruz."
Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:53 Kaynak: AA
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