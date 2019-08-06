Edirne'den kısa kısa

Balkan Üniversiteler Birliğinin (BUA) yönetim kurulu toplantısı Selanik Aristoteles Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantıda BUA'nın resmi kimlik kazanması noktasında hazırlanan "Birlik Statüsü" gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda ayrıca BUA üyeliği talebinde bulunan üniversiteler değerlendirildi.
Balkan Üniversiteler Birliği Başkanlığı seçiminin ülke rotasyon usulüyle sıradaki ülkenin üyeleri tarafından önerilen üniversitenin Genel Kurul'a sunulmasıyla gerçekleştirilmesine karar verildi.
Toplantının ardından BUA 5. Toplantısı, 10 Balkan ülkesinden 46 üniversitenin temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.
Toplantıya, Balkan Üniversiteler Birliği Kalıcı Sekretaryası ve Yönetim Kurulu Daimi Temsilciliğini yürüten Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve üniversite heyeti de katıldı.
Çocuklara yönelik "Satranç Atölyesi" düzenlendi Edirne Belediyesi
bünyesinde hizmet veren Edirne Yaşam Merkezi'nde çocuklara yönelik "Satranç Atölyesi" düzenlendi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Akademi kapsamında gerçekleşen atölye kapsamında çocuklar bir ay boyunca eğitmen Hasan Çivi'den eğitim aldı.
Atölye kapsamında 14 öğrencinin katılımıyla satranç turnuvası düzenlendi.
Turnuvada dereceye giren ilk 3 öğrenci madalya ile ödüllendirilirken, dördüncüye ise satranç takımı hediye edildi.
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu
, çocukların gelişimine katkı sunmak adına çalışmalar yaptıklarını belirtti.
Edirne Yaşam Merkezi'nde çocuklar için çeşitli konularda atölyeler düzenlediklerini aktaran Tanrıkulu, "Onların hayatlarında farkındalık yaratıyoruz. Edirne Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'müze ve gönüllü eğitmenlerimize verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyor. Bir zihin sporu olan satranca gönül veren tüm çocuklarımızı bir kez daha tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.