Edirne'den kısa kısa

Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) bu yıl 10. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ETSO) yapılan yazılı açıklamada, YÖREX'in 23-27 Ekim tarihlerinde Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceği ifade edildi.

Bu kapsamda Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Edirne adına açılacak stantta ürünlerini ücretsiz olarak sergilemek, tanıtımını yapmak isteyen ETSO üyelerinini oda ile irtibata geçmesi gerektiği belirtildi.

Edirne'ye "Üniversite dostu kent" sertifikası

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (UNİAR) tarafından Edirne'nin "Üniversite dostu kent" seçildiği bildirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, UNİAR Direktörü Prof. Dr. Engin Karadağ'ın A+ sertifika ile ödüllendirerek Edirne'yi öğrenci dostu bir şehir ilan ettiğini belirtti.

Araştırmanın tüm Türkiye'de 188 üniversitede eğitim gören 36 bine yakın öğrenci görüşü alınarak yapıldığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrenciliği ve üniversite yaşamı; her bireyin yaşamında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerin beklentilerine cevap veriyor olmak; onların bu şehirde mutlu bir yaşam sürmelerine olanak sağlamak en temel hedeflerimizden birisi. Bu nedenle 2019 A+ Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması Raporu'nda Edirnemiz'in bir kez daha yer alması bizleri çok mutlu etti. Umuyorum ki bu yıl şehrimize yeni gelecek öğrencilerimiz de kentimizi çok sevecek; burada unutulmaz anılar biriktirecekler."

-"Saadet bülteni" ilçelerde dağıtıldı

Saadet Partisi yayın organı Edirne Saadet bülteni ilçelerde dağıtıldı.

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran yaptığı yazılı açıklamada, bültenlerinin ağustos sayısının dağıtımını yaptıklarını belirtti.

İlçe ilçe dağıtım yaptıklarını anlatan Demirkıran, "Bültenimizde ülke gündemine ilişkin konular yanı sıra şehrimizde yaşanan gelişmeler ve teşkilat haberlerimiz yer almaktadır. " ifadesini kullandı.

-Edirne ev sahipliği yaptı

Marmara Belediyeler Birliği'nin Encümen Toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaleiçi'ndeki Dr. Fatma Şakir Memik Kadın Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanlık etti.

Toplantıya birliğin encümen üyeleri Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt katıldı.



Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından konuk belediye başkanları Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.