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Edirne'den kısa kısa

8 dakika önce

Keşan ilçesinde birimler arası futbol turnuvası düzenlenecek.

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Keşan ilçesinde birimler arası futbol turnuvası düzenlenecek.


Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin spora ve sporcuya destek verdiği belirtildi.

Belediye birimleri arasında 6 Eylül'de futbol turnuvası düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Belediye çalışanları arasındaki iletişim ve birlikte mücadele etme duygusunu desteklemek ve geliştirmek için turnuva düzenlenecek. 'Takımını kur gel, heyecana ortak ol' sloganıyla başlattığımız turnuvaya birimler 2 Eylül'e kadar Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne başvurabilir." ifadelerini kullandı.


Belediye Başkanı Helvacıoğlu sorun ve talepleri dinledi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Erikli için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Erikli'de yeni hizmet binamızı da ziyaret ettik. Cuma akşamı düzenlenecek halkımızla buluşma toplantısına hazırlanıyoruz. Erikli sakinlerimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Erikli'ye hizmet için heyecanlıyız." dedi.

Terfi merkezinde mahsur kalan yılan kurtarıldı

Uzunköprü ilçesinde atıksu terfi merkezinde mahsur kalan yılan kurtarıldı.

Merkezin çalışanları atıksu toplama alanında bir yılanın mahsur kaldığını itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler yaptıkları çalışmayla yılanı bulunduğu yerden çıkardı ve doğaya bıraktı.

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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:50 Kaynak: AA
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