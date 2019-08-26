Edirne'den kısa kısa

Çin Halk Cumhuriyeti Qingyuan Municipal People's Government Office Belediye Başkan Yardımcısı Peng Yudıan ve beraberindeki heyet, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Başkan Gürkan heyete kent hakkında bilgi verdi.

Çin ve Türk kültürünün benzerlikler gösterdiğini belirten Gürkan, turizm alanında ilişkilerin gelişmesi için girişimlerde bulunmak istediklerini dile getirdi.

Çin ve Edirne arasındaki turist hareketliliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Gürkan, "Özellikle turizm alanında sizlerle işbirliği yapmak isteriz. Buradan Çin'e, Çin'den Edirne'ye gelen turist sayısının artması her iki ülke arasındaki işbirliğini daha güçlendirecektir. Ayrıca Kentsel Dönüşümle ilgili bir projemiz var. Yakında ona başlayacağız. Onunla ilgili çeşitli görüşmeler, bilgi paylaşımları yapılabiliriz. Çinli turistler, ülkemize daha çok kültür turizmi için geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Çin heyeti de Başkan Gürkan'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Edirneli güreşçiler milli takıma seçildi

Edirne Şahi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün üç güreşçisi milli takıma seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, minik kızlar kategorisinde yer alan sporcular Tuana Ataseven, Neslihan Başparmak ve Özlem Sarıaslan, Ankara Kızılcaham'da gerçekleşecek milli takım kampına katıldı.

Kulüp Başkanı Şamil Doğu Delen, kulüp olarak farklı branşlarda sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

Kulübün üç başarılı sporcusunun milli takıma seçilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Delen, "Milli takımlara onlarca sporcu gönderdik ve minik kızlarımızda onlara eklendi. Kulübümüz profesyonel teknik kadroları, ehil idarecileri ile ücretsiz hizmet vermektedir. Bizim eğitim anlayışımızda vatan, bayrak ve manevi değerlerin yeri çok büyüktür . Bugün kızlarımızı coşkuyla uğurladık. Antrenörlerimize ve desteklerini esirgemeyen ailelerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Uzunköprü'de yol çalışması

Uzunköprü'de yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Uzunköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, alt yapı çalışması sonrası bozulan yol ve kaldırımlar tamir ediliyor.

Belediyeye bağlı ekipler yürütülen çalışmalar kapsamında bozuk yollara parke taş döşenirken kaldırımların da tamiratı yapıldı.

İlçede bulunan metruk evlerin de yıkımının devam ettiği kaydedildi.