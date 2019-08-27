Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, çalışmaların devam ettiği Boz Sokak sakinlerinin istek ve taleplerini dinledi.

Asfalt ve yağmur suyu kanal projesinin en kısa sürede bitirileceğini aktaran Helvacıoğlu, "Sokak sakinlerimiz yaptığımız çalışmalardan memnun. Vatandaşımızın memnuniyeti için yorulmadan çalışıyoruz." dedi.

Gençler Plaj Dünya Şampiyonası

Ukrayna'da düzenlenen Gençler Plaj Dünya Şampiyonası'nda Trakya Birlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Güreşçisi Zeliha Kara gümüş madalya kazandı.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, sporcularıyla gurur duyduğunu belirterek, "10-12 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna'nın Odessa Şehrinde düzenlenen Gençler Plaj Dünya Şampiyonasında Kulübümüz Sporcusu Zeliha Kara, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Başarıdan dolayı hocalarımızı ve sporcumuzun ailesini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetleri protesto edildi

Edirne Kadın Dayanışması üyeleri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Edirne Belediye Meclis Üyesi Nuray Yılmaz Geldi, Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar adına yaptığı açıklamada, kadına şiddet uygulayanlar için ağır cezalar uygulanması gerektiğini söyledi.

Devletin düzenleme yapması gerektiğini aktaran Geldi, şunları kaydetti:

"Kadınlar olarak gittikçe hunharlaşan kadına yönelik şiddet yapanları, göz yumanları, basında haber olarak görmekten öteye geçmeyenleri kınıyoruz. Devletimiz başta olmak üzere siyasi partiler, bürokrasi, akademik camia, iş dünyası ve basın kadın cinayetlerine dur demek üzere derhal harekete geçmelidir ve kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır."