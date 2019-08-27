Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Edirne Yeni Sarayı'nın ayağa kaldırılması ve Saatli Medrese'nin de üniversitelerine tahsisi için destek istedi.



Üniversiten yapılan yazılı açıklamada, Rektör Tabakoğlu'nun hafta sonu kente gelen Bakan Ersoy'la programı sırasında görüştüğü aktarıldı.

Saatli Medrese'nin açılış töreni sırasındaki görüşmelerde, Edirne Sarayı Kazısı çalışmalarının Trakya Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmesi konusundaki gayretleri nedeniyle Rektör Tabakoğlu'nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ettiği ve sarayın ayağa kaldırılması konusunda da destek istediği ifade edildi.

Enderun Mektepleri'nin temeli olduğu belirtilen Saatli Medrese'nin üniversiteye tahsisi için Rektör Tabakoğlu'nun Bakan Ersoy'la görüştüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Türk eğitim tarihinde önemli bir yeri olan, tüm dünyaya örnek niteliğindeki Enderun Mektepleri'nin temeli olan Saatli Medrese'yi, Trakya Üniversitesi Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi örneğinde olduğu gibi, şehrin mihenk taşlarından biri haline getirecek projeler geliştirdiğimizi ve bu doğrultuda Medrese'nin üniversitemize tahsisini talep ettiğimizi, somut çalışmalarımızla birlikte Sayın Bakanımıza ilettik. Muhteşem bir imparatorluğun ihtişamlı bir mimari anıtı olan Saatli Medrese'yi, aslına uygun olarak düzenlemek, yapılış amacına uygun olarak yaşatmak ve müzeleştirerek ülkemize kazandırmak, dünyaya örnek olan Enderun Mektepleri ruhunu yeniden canlandırmak arzu ve heyecanımızı kendilerine aktardık. Sayın Bakanımız da sesimize kulak vererek, bu konuda kendilerine gelen tüm talepleri önümüzdeki günlerde değerlendireceklerini ve bir karar vereceklerini ifade etti."



- İpsala'da ahır yangını



İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyünde bulunan bir ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu.



Alınan bilgiye göre Aliçopehlivan köyünde, Remzi G.'ye ait ahırda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Ahırdan çıkan dumanları görenlerin haber vermesi üzerine, yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da söndürmek için gayret gösterdiği yangında, ahır içerisinde bulunan 6 büyükbaş hayvan kurtarılamayarak telef oldu, 2 büyükbaş hayvan da telef olmadan kesildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havsa'daki doğal gaz yatırımları

GAZDAŞ Trakya Bölge Müdürü Tamer Akaslan ve Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan'ı ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette ilçede yapılacak doğal gaz yatırımları görüşüldü.



Başkan Balkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, GAZDAŞ heyetine teşekkür etti.

Uzunköprü'de sivrisinekle mücadele

Uzunköprü Belediyesi, sivrisinek mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeniköy ve Çöpköy mahallelerinde bulunan durgun su birikintilerinde lavra ilaçlaması gerçekleştirdi.

-Hırsızlık zanlısı yakalandı

Keşan'da bir evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

M.A.E, tatilde olduğu esnada Büyük Cami Mahallesi'ndeki evlerinden 50 bin liraya yakın ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

İnceleme yapan polis ekipleri parmak izinden zanlının A.Y olduğunu belirledi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, A.Y'yi Kışla Sokak'taki evinde yakaladı.

Gözaltına alınan A.Y, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ederek, hırsızlık olayını S.D. ile birlikte gerçekleştirdiklerini ve evden, av tüfeği, fotoğraf makinesi, bakır tabak, bileklik ile giyim eşyaları çaldıklarını söyledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, çalınan eşyaların bir bölümü ele geçirilirken diğer eşyaların ise satıldığını belirledi.

Polis, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.