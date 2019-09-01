Edirne'den kısa kısa

Şair Yazar İsmail Alabayırlı'nın "Bir Zamanlar İnece" adlı kitabı çıktı.

Alabayırlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli'nin İnece beldesinde doğduğunu.

Kitabında memleketini anlatan şiirlere ve yazılara yer verdiğini belirten Alabayırlı, "Bu kitap benim 12. ve son kitabım. İnece'de doğdum, yazarlığımı Edirne'de sürdürüyorum. Doğduğum yerin tarihini, 500, 600 yıl önceden bu yana kadar kaleme aldım. O zamanlarda yaşanan olayları araştırıp yazdım. Yeni yazdığım şiirleri de ekledim kitabıma. 73 yaşındayım, insanlara okumasını öneriyorum." diye konuştu.

"Keşan için çalışıyoruz"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan ilçesinin daha da güzelleşmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin çalışmalarını yerinde inceledi. İşçilerle sohbet eden Helvacıoğlu, ilçe merkezindeki çiçekleri işçilerle birlikte suladı.

Keşan'ın örnek bir ilçe olması için elinden geleni ekibiyle birlikte yaptığını anlatan Helvacıoğlu, ilçenin daha da güzelleşmesi için çalıştıklarını bildirdi.