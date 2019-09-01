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Edirne'den kısa kısa

3 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma kontrollerini sürdürüyor.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma kontrollerini sürdürüyor.

DKMP Edirne Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kaçak ve yasa dışı avcılığa karşı ekiplerin çalışma yaptığı belirtildi.

Ekiplerin gece ve gündüz denetimlerine devam ettiği aktırılan açıklamada, "Kontroller bu kapsamdaki hakları korumak ve sürdürülebilir av için çalışmaya devam ediyoruz. Belgeli avcılarımıza teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.


Edirne'de fotokapanlar kuruldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'de bazı bölgelere fotokapan kurdu.

DKMP Edirne Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, teknik ekiplerce kentte biyolojik çeşitlilik takibi, koruma ve kontrol çalışmaları ile biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Edirne'nin belirli bölgelerine yaban hayatını izlemek için fotokapan kurma çalışmaları gerçekleştiği kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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