Edirne'den kısa kısa

Edirne'de, Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.



Yürüyüş programı kapsamında Atatürk Anıtı'nda toplanan kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde 25 Kasım Stadı'na kadar yürüdü.



Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Atatürk Anıtı'nda yaptığı konuşmada bu yılın temasının "Anne ve Çocuk Sağlığı" olduğunu belirterek, hafta boyunca anne ve anne adayları olan kadınlar ve çocuklarla ilgili bilgilendirme çalışmalarının yapılacağını söyledi.



Halk sağlığı çalışmalarının tüm vatandaşlara yönelik sürdürüldüğünü dile getiren Kalkan, "Çocuklarımız açısından paydaşlarımızla sürdürdüğümüz aşılama programlarını okullarımızda devam ediyor. Yapılan taramalarla her yıl 12 bin çocuğumuzun engelli doğmaktan kurtulmuş oluyor. Trakya Üniversitesi Edirne Belediyesi ve Yeşilay ile halk sağlığı konusunda hizmet etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kalkan, 6 Eylül Cuma günü Eski Cami arkasında "Halk Sağlığı Sokağı" çalışması da yapacaklarını belirterek vatandaşları bilgilendireceklerini kaydetti.



Programa, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Yeşilay Cemiyeti Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, sağlık personeli ve vatandaşlar katıldı.

"Tarım fuarları üreticilere katkı sağlıyor"

Keşan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen, tarım fuarlarının, üreticilerin tarımsal alandaki yeni gelişmeleri takip etmesi açısından faydalı olduğunu söyledi.

Başkan Şen, oda olarak 150 üreticiyle birlikte Tekirdağ'da gerçekleşecek tarım fuarına katılacaklarını belirtti.

Tarım fuarlarının teknolojik gelişmelerin takip edilmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz, kullandıkları tarım aletlerinin teknolojik olarak ne durumda olduğunu bu fuarlar sayesinde takip ediyor ve üretimdeki teknolojiyi kullanmada geri kalmıyor. Dolayısıyla bu durum direkt olarak üretime etki ediyor. Tarımsal aletlerin kullanımı daha profesyonelleşiyor ve bu durum çiftçinin daha sağlıklı üretim yapmasını, dolayısıyla daha kaliteli verim elde etmesine neden oluyor. Fuarlarda sergilenen ürünler, uygulamalı olarak da çiftçilerimize sunuluyor. Bizler oda olarak çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda bu tür fuarlara katılım gösteriyoruz. Yeter ki çiftçilerimizin yararına olsun. Tarım fuarları üreticilere katkı sağlıyor."

13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali

Halk Oyunları, Tiyatro Eğitimi Kültür Araştırma Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği (HOTEAD), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 13. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali'nde Türkiye ve Edirne'yi temsil etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin organize ettiği festivale HOTEAD, 26 kişilik kadrosuyla katıldı.

HOTEAD Başkanı Mehmet Grammeşin beş gün süren festivale Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Polonya, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dans ekiplerinin katıldığını belirtti.

Festival kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve yetkilileri ziyaret ettiklerini aktaran Grammeşin, "Gerçekleşen ziyaretlerde kentimize özgü geleneksel edirne bebeği, mis sabunu, badem ezmesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Beş gece performans sergileyen ekibimizin gösterilerine yoğun gösterildi. Festivale katılan ekibimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.