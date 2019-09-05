Edirne'den kısa kısa

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Zaroğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Hatay'ın güneyde yer alan bir sınır şehri olduğunu belirtti.

Edirne'nin de sınır şehri olması dolayısıyla iki şehir arasında benzerlik bulunduğunu aktaran Zaroğlu, "Bölgemiz lojistik sektörü yönünden çok güçlü ve İstanbul'dan sonra ikinci gelişmiş şehir. Ancak son dönemlerde bölgede yaşanan sıkıntılar sektörde daralmaya sebep olsa da Oda olarak bunları aşmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Oda faaliyetlerini anlatan Zıpkınkurt " Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak sınır ili olmanın avantajıyla üyelerimizin komşu ülkelerle ticaretinde yaşadıkları sıkıntılara anında müdahale ederek, çözüyoruz. Bunun yanı sıra sınır ötesi projelerle bu ülkelerdeki ticaret ve sanayi odaları ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimizi sürekli sıcak tutuyoruz." dedi.

-Turizm zabıtası iş başında

Turizm Zabıtası görevine başladı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, zabıta teşkilatının 193'üncü yılı dolayısıyla zabıta ekibiyle bir araya geldi.

Gürkan, Tüm Yerel-Sen Edirne Şubesi'nin Kent Ormanı'nda düzenlediği toplantıda, zabıtanın vatandaşın başı sıkışınca her zaman yardıma koştuğunu belirtti.

Turizm zabıtası uygulamasını da başlattıklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"İki arkadaşımız var. İngilizce ve Bulgarca biliyorlar. İnşallah yakın zamanda Yunanca bilen bir arkadaşı o pozisyonda istihdam edeceğiz yada bir arkadaşımıza bu konuda eğitim vereceğiz. Bu turizm zabıtasını çok önemsiyoruz. Tüm esnaflarımızın fiyat listelerini fiyat etiketlerini konulmasını denetleyeceğiz. Fiyat listesinin, etiketinin olması bizim zorunluluğumuz. Fiyat listesinin olmaması demek orada farklı düşüncelerin egemen olması demek."

Bu arada sarı gömlekle diğer zabıtalardan ayrılan turizm zabıtaları Saraçlar Caddesi'nde esnafa karanfil dağıttı.