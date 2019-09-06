Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Karaçavuş ile Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Öğr. Gör. Özer Özçelik'in katıldığı imza töreni Trakya Kalkınma Ajansı yönetim ofisinde gerçekleşti.

Protokolle öğrencilere verilen mesleki eğitimlerin kalitesinin artırılması ve istihdama yönelik mesleki eğitimler ve kurslar düzenlenmesi planlanan proje kapsamında 25 kullanıcılı "teknoloji tasarım atölyesi" ile 3 eksen CNC freze makinesi, 3 eksen CNC lazer kesim, 3D yazıcı ve 3D tarayıcı makinelerinin bulunacağı bir "uygulama atölyesi" kurulması hedefleniyor.

Genel Sekreter Mahmut Şahin, törende yaptığı konuşmada, destek almaya hak kazanan "Mobilya ve Makine İmalat Sektörüne Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi" projesi ile Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulacak olan laboratuvar altyapıları ile hem öğrencilerin ve meslek yüksekokulunun kapasitesinin arttırılacağını nitelikli ara eleman yetiştirilmesinin önü açılacağını belirtti.

Rektör Tabakoğlu da iki yıl önce uygulamaya başlanılan 3+1 İş Yeri Eğitim Modeli vasıtasıyla sektördeki işletmeler ile meslek yüksekokulları arasında protokoller imzalayıp öğrencilerin öğrenimlerinin son döneminde işletmelerde staj yapmalarını sağlamadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Genel Sekreteri Mahmut Şahin, protokolü imzaladı.

-Muharrem orucu iftarında buluştular

Cem Vakfı Edirne Şubesince "Muharrem Orucu" iftarı gerçekleştirildi.

Cem Vakfı Edirne Şubesinde gerçekleşen iftara katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan burada yaptığı konuşmada hiç kimseyi ayırmadan tüm insanlığı sevmenin gerektiğini belirtti.

"Yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz" diyen Gürkan, "İnsan olduğu için seviyoruz. Alevisi de, Sünnisi de, Bektaşisi de hepsi bizim. Hangi mezhepten ve inançtan olursa olsun, bu milletin birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü için, şehitlerimizin bize vatan yaptığı bu güzel toprakların daimi olarak payidar kalması için bir aradayız ve hep bir arada kalacağız. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, diri olalım" dedi.

Başkan Gürkan, iftar yemeğinden sonra Cem Vakfı üyeleri ile bir süre sohbet etti.

-Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Edirne Sağlık Müdürlüğünce "Sağlık için hareket et" bisiklet turu gerçekleştirildi.

Protokol Evi'nde başlayan tur Lozan Anıtı'da sona erdi.

Bisiklet turuna Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Birim Sorumluları Dr. Burcu Bakar, Dr. Rıfat Özaltın ve Şube Müdürü Yıldıray Çetintaş, Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Uz. Dr. Esin Secgin Sayhan, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Edirne Bisiklet Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneği ve Arda Bisiklet Derneği katıldı.

- Keşan'da Saros Körfezi Dağ Bisiklet Festivali başladı



Keşan ilçesinde, Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 3 gün sürecek Saros Körfezi Dağ Bisiklet Festivali, bisikletçilerin toplandığı Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nden başladı.

Festival ile ilgili gazetecilere bilgi veren Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali'ne Türkiye'nin dört bir yanından sporcu geldiğini dile getirdi.

, Festivalin 3 gün süreceğini ifade eden Hakan Eşme, "3 gün sürecek festival, Keşan'dan başlayarak, Yayla köyü sahiline kadar sürecek. Burada kamp yapacağız. Sürekli arazi yolu kullanacağız. Bu seneki temamız 'Ormanlarımızı Koruyalım' oldu. Ormanlar bizlerin ciğerleri. Onların korunması ve yaşatılmasını amaçlıyoruz. Ormanlar sadece bir ağaçtan ibaret değil. Ayrıca bir ekosistemin olduğu yer." dedi.