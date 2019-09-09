Edirne'den kısa kısa

Meriç Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan "Geçmişten Geleceğe Yeşil Dünya" projesi Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, projenin imzaları Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından atıldı.

Kaymakam Güngör, toplam bütçesi 231 bin lira projenin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kalkınma ajansının projeye yüzde 75'lik bir destek vereceğini belirten Güngör, "Proje kapsamında İlçemiz bağlı Nasuhbey Köyü Dallık Mesire Alanına piknik masaları, tuvaletler, kamelyalar, çöp konteynırları, yürüyüş yolları ile çocuk oyun parkları yapılarak türbeler restore edilecektir. Proje ile ilçemizin tanıtımı, dallık şenliklerinin daha geniş çaplı yapılması ayrıca ilçemizin inanç turizmi açısından cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

Edirne Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Sayın Şengül Çildam, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçede gerçekleştirilmesi planlanan iş istihdamı ile ilgili konular görüşüldü.

Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Çildam'a görevinde başarı diledi.

Çildam da Açıkgöz'e teşekkür etti.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

Edirne Belediyesi güreşçisi Gökhan Karabıyıklılardan, Antalya'da düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ayakboyu'nda üçüncü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi güreşçileri tarihi güreşlerde mücadele etti.

Edirne Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Talat Çelik, kategorisinde üçüncü olan Gökhan Karabıyıklılardan'ı tebrik ederek, "Sporcumuz çalışkanlığı ve azmi ile her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor. Gökhan kardeşimiz başarılarına bir başarı daha ekledi." ifadelerini kullandı.

Avrasya Yolu tanıtım etkinliği

Edirne'de, Avrasya Yolu tanıtım etkinliği gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Avrasya Yolu'nda Yürüyüş" adlı projenin Avrupa Birliği'nin Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından hibe alarak Nisan 2019-Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacağını belirtti.

Projenin hedefinin Türkiye'den başlayarak Yunanistan üzerinden geçen ve İtalya'da sona eren Avrasya kültür yolunun geçtiği ilgili belediyeler arasında güçlü kültürel ortaklık diyaloğunu geliştirmek olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Hedef gruplara ve faydalanıcılara kültürel rota çalışmalarının sürdürülebilir turizm gelişiminde bir araç olabileceğini göstermek, yürüyüş rotasının Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından tescil edilmesi için başvuruda bulunulması.

Projenin faaliyetleri kapsamında 4-20 Eylül 2019 tarihleri arasında 'Avrasya Yolu' yürüyüş rotasının Türkiye bölümünde yer alan il ve ilçe merkezlerinde 'Road Show' adında tanıtım etkinlikleri gerçekleştirilecek. Tanıtım etkinliğiyle yerel yürüyüş kulüplerine, turizm aktörlerine ve yürüyüş severlere Avrasya Yolu'nu tanıtmayı hedefliyoruz."

Etkinlik, 18 Eylül Çarşamba günü 18.00'da Edirne Belediye Binası Nikah Salonu'nda gerçekleştirilecek.