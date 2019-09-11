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Edirne'den kısa kısa

1 saat önce

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Adasarhanlı köyünü ziyaret etti.

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Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Adasarhanlı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Güngör, köyde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı Emrullah Özgün'den bilgi aldı.

Köy sakinleriyle sohbet de eden Güngör, sorun ve talepleri dinledi.

Kaymakam Güngör, bölgede başlayan çeltik hasadının da bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Çocuk Hakları Komisyonu'ndan Özbaş'a ziyaret

Edirne Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş'ı ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ziyarette, çocuklar adına yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Müdür Özbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, çocuklara yönelik sürdürülen hizmetlerin kalitesinin arttırılması için çalıştıklarını belirtti.

Komisyon Başkanı Gökçe Çiroz da Özbaş'a yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Başkan Becan'a ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Becan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu da Becan'a çalışmalarında başarı diledi.

Edirne, Meriç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:20 Kaynak: AA
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